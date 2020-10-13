تخريج 28 موظفاً في 3 برامج مهنية باقتصادية دبي

المصدر: دبي - البيان

نظّمت اقتصادية دبي، حفلاً افتراضياً، بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تم خلاله تكريم خريجي الدفعة الأولى من برنامج دبلوم قيادة اقتصادية دبي، والدفعة الخامسة من برنامج دبلوم الرقابة التجارية، بالإضافة إلى الدفعة الثانية من برنامج دبلوم التسجيل والترخيص التجاري. وضم من الخريجين 7 في دبلوم قيادة اقتصادية دبي، 13 خريجاً في دبلوم الرقابة التجارية وحماية المستهلك، و8 خريجين في دبلوم التسجيل والترخيص التجاري.

شهد الحفل سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، وعبد الله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين. وجرى عرض صور خريجي مختلف الدفعات، إلى جانب الشهادات التي حصلوا عليها، وتم تكريم المحاضرين وفرق العمل في مختلف البرامج.

وقال سامي القمزي: التزاماً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «رأسمال الحكومة الأغلى هو موظفوها»، نواصل في اقتصادية دبي سعينا لبناء وتطوير قدرات موظفينا، وتوفير كل ما من شأنه أن يُحدث تغييراً نوعياً في أدائهم الوظيفي، الذي يرتقي إلى طموح القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى درجات التميز، والإسهام بفاعلية في أداء مؤسستهم الحكومية.

وأكد عبد الله الفلاسي أن ما تحقق من إنجازات خلال العام الجاري، ما كان ليتم لولا توفيق الله تعالى أولاً، ومن ثم عزيمة وإصرار أبناء الإمارات الذين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الرشيدة التي لا تعرف المستحيل، هذه القيادة التي تحرص على تأهيل أبناء الإمارات وتدريبهم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي متسلحة بالعلم والمعرفة، لافتاً إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبتوجيهات من القيادة الحكيمة تولي مسألة تطوير العنصر البشري، وتزويده بالمعارف والمهارات اللازمة أهمية كبيرة، وتضعها في أعلى سلم أولوياتنا.

وكانت اقتصادية دبي أطلقت البرنامج المهني «دبلوم قيادة اقتصادية دبي» في 2019، بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، وتم اعتماده وفقاً لمعايير الاعتماد لدى المعهد، ويهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات الإدارية لقيادات الصفين الثاني والثالث في اقتصادية دبي ومؤسساتها، ويركز على إكساب المشاركين المهارات المساندة لهم، فضلاً عن صقل القدرات الشخصية والقيادية، لتمكين القادة في المستقبل القريب. ويرتكز البرنامج على التعلم المهني التطبيقي بنسبة لا تقل عن 70%.

دبلوم الرقابة التجارية

ويشكل الدبلوم المهني لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الذي أطلق أيضاً بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، في 2017، منصة لرفع دقة وكفاءة الأداء والإنتاجية وإكساب الموظفين مهارات العمل الميداني والمكتبي وتفادي الأخطاء التفتيشية وإسعاد المتعاملين من جميع الفئات «التجار والمستهلكين» وتدريب المفتشين الجدد وتأهيل الموظفين القدامى، إلى جانب تأهيل الصف الأمامي.

وترسيخ المفاهيم والأخلاقيات والمهارات الأساسية في التفتيش الميداني، والإلمام بقوانين ممارسة الأعمال وحماية المستهلكين وحماية الملكية الفكرية، وتوفير البيئة الاقتصادية الملائمة لمزاولة النشاط الاقتصادي في إمارة دبي. ويستهدف البرنامج موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، الجدد والقدامى، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه 87 متدرباً.

ترخيص تجاري

وتم إطلاق الدبلوم المهني للتسجيل والترخيص التجاري بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، في 2018، وهو يُعنى بإعداد جيل من الموظفين المؤهلين بالمعارف والقدرات والمهارات الأساسية، لتنفيذ جميع المهام الوظيفية لوظيفة التسجيل والترخيص التجاري في دبي، وفق اللوائح والقوانين التي تنظم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويركز على التعليم المهني التطبيقي بنسبة لا تقل عن 70%. وبلغ عدد المستفيدين من الدبلوم منذ إطلاقه 20 متدرباً.

مهارات قيادية

تأتي هذه البرامج لتؤكد الايمان الراسخ بمدى أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وصقل المهارات الشخصية والقيادية، وتعزيز القدرات الإدارية لقيادات الصف الثاني والثالث في اقتصادية دبي ومؤسساتها، وإعداد نخبة من الموظفين المؤهلين، بالمعرفة والمهارات الأساسية لتنفيذ جميع المهام، لوظيفة الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك، ووظيفة التسجيل والترخيص التجاري وفق اللوائح والقوانين التي تنظّم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، بكفاءة وإنتاجية عالية.

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