مسح اقتصادي يغطي 2100 منشأة في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

أعلن الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء عن مسح اقتصادي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وبالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية بالدولة، لعينة من المنشآت العاملة في الفجيرة تصل إلى 2100 منشأة تغطي بلدية الفجيرة والمناطق التابعة لها وبلدية دبا والمناطق التابعة لها.

كما تغطي العينة المنشآت العاملة في المنطقة الحرة وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية والمنشآت التعدينية بالإمارة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية على مختلف أحجامها.

وأوضح مدير المركز أنه يتم تنفيذ المسح الاقتصادي السنوي 2020 بهدف توفير قاعدة بيانات حديثة عن مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية العاملة بالإمارة من أجل دراستها والتعرف إلى مواطن القوة والضعف فيها.

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