إقبال كبير على شراء السبائك والذهب الخام محلياً

المصدر: أبوظبي- وام

شهد سوق الذهب المحلي نشاطاً قوياً، خلال الفترة التي أعقبت عودة فتح القطاعات الاقتصادية في الدولة مع بداية يونيو الماضي. وجاء الإقبال المتزايد على الذهب في السوق المحلي مع استمرار ارتفاع الأسعار، التي وصلت نسبتها 27% منذ بداية 2020 وحتى نهاية الثلث الأول من أكتوبر الجاري، وفقاً لما تظهره الأسعار اليومية المعتمدة في محلات التجزئة العاملة في السوق.

وتظهر المعطيات المستقاة من السوق تركز إقبال الأفراد بشكل أكبر على شراء السبائك الذهبية، بالإضافة إلى الذهب الخام، وذلك بقصد الاستثمار خصوصاً مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وقال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الإقبال على شراء الذهب بعد عودة فتح الأسواق شهد نمواً كبيراً، حيث لوحظ أن عمليات الشراء تركزت على الذهب الخام قابلها قيام الأفراد ببيع ما بحوزتهم من ذهب قديم، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وأضاف أن هناك من لجأ لشراء الذهب، من أجل المضاربة واستغلال الصعود المتواصل لأسعار المعدن الأصفر في أغلب الأوقات لتحقيق مكاسب سريعة.

وأوضح أن كل المؤشرات التي أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب طيلة الأشهر الماضية ما زالت قائمة، مؤكداً أن الوصول إلى لقاح لفيروس «كوفيد 19» ربما يسهم في عودة الاستقرار إلى الأسواق، ومن ضمنها سوق الذهب سواء على المستوى المحلي أو العالمي. وبالعودة إلى حركة الأسعار بالسوق المحلي، ارتفع سعر كيلو الذهب إلى 227 ألفاً و511 درهماً مع نهاية الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة مع 179 ألفاً و180 درهماً نهاية 2019.

وفي ما يخص سعر الأوقية من الذهب فقد ارتفع خلال فترة الرصد ذاتها من 5573 درهماً إلى 7076 درهماً، فيما صعد سعر جرام الذهب عيار 24 من 179.18 درهماً إلى 224.51 درهماً، ومن 156.78 درهماً إلى 199.08 درهماً لجرام الذهب من عيار 21.

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