«إمباور» تزود فندق أفاني بالم فيو بخدماتها

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» ضم أفاني بالم فيو إلى محفظة الفنادق التي تخدمها.

والمشروع من بين أحدث المشروعات العمرانية التي يجرى ربطها بشبكة «إمباور» بطاقة تبريد تصل إلى 2610 أطنان تبريد. وسيتم ربط المبنى بخدمة تبريد المناطق من محطة مدينة دبي للإعلام.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن محطات تبريد إمباور المتطورة وشبكة الأنابيب الخاصة بنقل خدمات التبريد تتمتع بجاهزية عالية لتزويد أي مشروع في دبي مهما بلغت ضخامته أو تنوعت استخداماته، موضحاً أن تزايد الطلب على خدمات المؤسسة يعكس رسوخ ثقة المستثمرين والمطورين بخدماتنا الصديقة للبيئة.

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