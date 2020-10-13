تسريع وتيرة إنجاز المشتريات في «دبي للاستثمار»

المصدر: دبي- البيان

وقعت «دبي للاستثمار»، اتفاقية مع «سي 1 إنديا» لتسريع وتيرة إنجاز عمليات المشتريات في شركاتها، عبر مختلف قطاعات الأعمال التابعة لها.

حضر حفل التوقيع خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، وسوريش ناندا، رئيس مجلس إدارة شركة «سي 1 إنديا»، وشركة داون تاون لإدارة الاستثمارات، ومحمد العلي، المدير العام لشركة «داون تاون» لإدارة الاستثمارات، وبراندون جوزيف، النائب الأعلى للرئيس لشركة «داون تاون» لإدارة الاستثمارات.

ووضعت «دبي للاستثمار» خطط إطلاق المرحلة الأولى من التنفيذ مع شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح التابعة لها، حيث استفادت الشركة في تحديث نظام المشتريات لديها، وتحسين إدارة سير العمليات، إضافة إلى تتبع أداء الموردين، ما يسهم في الحد من مشاكل إدارة البيانات.

وتتخذ «دبي للاستثمار» من تنفيذ خدمات تحويل المشتريات الرقمية نهجاً مبتكراً، للاستفادة من قوة التقنيات الرقمية، والعمل على دفع التحول في عمليات المشتريات، ما سيؤدي إلى تحسين التكلفة، ودعم إدارة المخاطر للارتقاء بالأداء، وتخفيف المخاطر المرتبطة بعمليات المشتريات.

وقال خالد بن كلبان: «بفضل الإمكانات الهائلة للتطبيقات الرقمية، أسهمت حلول المشتريات الفعالة المتاحة حالياً في إحداث تحول جذري في عمليات المشتريات لدى المؤسسات. كما حققت فوائد كبيرة للشركات. وكنا نبحث عن نظام شراء مركزي آلي لتطبيقه في دورات التوريد لدى شركات «دبي للاستثمار»، مع ضمان حركة أفضل واستقرار أعلى وأداء محسن. وبعد تقييم الخيارات، تبين أن حل المشتريات من «سي 1» يعتبر الأنسب لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأنشطة الشركة. ونخطط لتوسيع نطاق تطبيقه وتنفيذه عبر مختلف الأعمال، والاستفادة من أتمتة العمليات، وصولاً إلى الشفافية الشاملة للمعاملات .

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