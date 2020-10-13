افتتاح «بالم ويست بيتش» الأسبوع الجاري

المصدر: (دبي- البيان)

تنضم وجهة «بالم ويست بيتش» الجديدة إلى شواطئ النخلة جميرا من «نخيل مولز»، ذراع البيع بالتجزئة لـ«نخيل» الأسبوع الجاري.

وستوفر «بالم ويست بيتش» أفضل أماكن للإقامة في الفنادق في الإمارات، التي يمكن للعائلة بأكملها الاستمتاع بها، وستكون مقصداً مفضلاً طوال اليوم، للممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضات المائية على شاطئ البحر، إضافة إلى التمتع بأجمل المناظر المطلّة على أفق دبي الواسعة. وتضم الواجهة البحرية ممشى يمتد لمسافة 1.6 كيلو متر على طول الكورنيش والشاطئ.

حيث يمكن للزوار التنزه وممارسة رياضة الهرولة، كما يُسمح اصطحاب الحيوانات الأليفة إلى «بالم ويست بيتش»، الذي يُعتبر موطناً لأفضل متنزه تصطف على جوانبه 300 شجرة نخيل، في حين تضيء الأنوار مساراته المخصصة للمشي، وممارسة رياضة الركض عند حلول الظلام.

وبإمكان الزوار الاختيار من بين مجموعة من المطاعم المطلة على مياه البحر. كما يضم «بالم ويست بيتش» 8 فنادق من فئة الخمس نجوم: «فيرمونت النخلة» و«فايف بالم جميرا» و«سوهو نخلة جميرا» و«أداجيو ابارتهوتل» و«بيبلوس» و«هيلتون نخلة جميرا»، بالإضافة إلى «ون بالم».

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