افتتاح التوسعة الشرقية في مطار الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

افتتحت هيئة مطار الشارقة الدولي، مشروع التوسعة الشرقية، الممتد على مساحة 4000 متر مربع، بتكلفة إجمالية بنحو 40 مليون درهم، والذي يعتبر إضافة نوعية للمطار، ويسهم في تعزيز تنافسيته المحلية والعالمية، ويعد أحد مراحل التوسعة الشاملة للمطار، التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار، لتصل إلى 20 مليون مسافر بحلول 2025. جاء ذلك خلال جولة على المشروع، حيث استقبل علي المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أمس، الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وخالد المدفع رئيس دائرة الإنماء التجاري والسياحي.

والعميد عبد الله بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد عارف الشامسي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، ومحمد عبد الرحمن مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، وعادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، وعدد من المديرين في الهيئة، وممثلي الجهات العاملة في المطار.

وشملت الزيارة، قاعة الخدمات الخاصة، التي شهدت إنجاز عمليات تجديد شاملة، للارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المطار، حيث أُطلق عليها اسم «الصالة»، كما تمّ الاطلاع على العديد من المرافق الأخرى، التي شهدت عمليات التجديد والتطوير، وعلى التقنيات الحديثة المستخدمة لتعزيز مستوى الخدمات، بما يتواكب مع استراتيجية المطار، التي وضعت لتلبية جميع متطلبات قطاع الطيران، والتكيف مع معطياته، ضمن أعلى المعايير العالمية.

وقال علي المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: يسعدنا مواصلة مسيرة التميّز لقطاع الطيران، من خلال رؤية واضحة، وإصرار على توفير كل ما يضمن راحة وسعادة المسافرين والمتعاملين، في ظلّ رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

4 بوابات

ويمثل مشروع التوسعة الشرقية، مبنى متكاملاً، يضمّ 4 بوابات جديدة، للمساهمة في زيادة انسيابية الحركة. ويتكوّن المشروع من طابقين مُجهزين بأحدث وسائل وتقنيات السفر، ويقدّم مرافق مميزة، تجسد التزام المطار بتوفير أعلى معايير الخدمات، لضمان راحة وسعادة المسافرين.

وتشمل منافذ للأطعمة والمشروبات، التي تستقبل المسافرين على مدار الساعة، مع خيارات واسعة، ومتجر للسوق الحرة، للاستمتاع بتجربة تسوق مميزة أثناء السفر عبر المطار، بالإضافة الى 9 مناطق مخصصة للانتظار، وأجهزة المسح الأمني، وغرفة البحث، ومرافق ذوي الاحتياجات الخاصة.

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