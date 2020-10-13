أبوظبي تعيد تشغيل «السبا» في الفنادق

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعادت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، تشغيل خدمات السبا في المنشآت الفندقية في أبوظبي، بعد فترة توقف بسبب جائحة «كورونا».

وأوضحت الدائرة أنه تم إعادة التشغيل اعتباراً من الأحد الماضي مع ضرورة الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والوقائية وبروتوكولات الوقاية في الدليل الإرشادي، التي تشمل الالتزام بساعات العمل المسموح بها وخضوع الموظفين والمعالجين المختصين لفحص «كورونا» قبل إعادة الفتح مع معاودة إجراء هذا الفحص كل أسبوعين.

وشددت على ضرورة توفير الكاميرا الحرارية المثبتة أو التي تستخدم باليد عند المدخل، وتخصيص غرف عزل إلزامية للحالات المشتبه بها، وضمان جاهزية الفريق الطبي، منوهه بأنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية للتحقق من التزامها بهذه التعليمات.

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