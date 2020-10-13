28.6 مليار درهم صفقات عقارات دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي – مشرق علي حيدر

أبرم مستثمرون من داخل الدولة وخارجها 17987 صفقة شراء لعقارات جاهزة وقيد الإنجاز، وبلغت قيمتها 28.6 مليار درهم، خلال 9 أشهر من العام الجاري.

ورغم أن العقارات الجاهزة سجلت مبيعات أعلى في الإجمالي مقابل عدد صفقات بيع العقارات (على الخريطة)، إلا أن البيانات أظهرت تفوقاً كبيراً لصالح العقارات قيد الإنجاز على صعيد المبيعات الإجمالية، إذ بلغ الفارق 4 مليارات درهم، جراء ما تتمتع به العقارات قيد الإنجاز من تنافسية الأسعار، وتنوع المعروض ومرونة السداد.

وسجلت مبيعات العقارات قيد الإنجاز 16.3 مليار درهم قيمة 8619 عقاراً، مقابل 12.3 مليار درهم قيمة 9368 عقاراً جاهزاً.

وجاءت منطقة وادي الصفا الخامسة أكثر المناطق بيعاً للفلل قيد الإنجاز ببيع 562 فيلا بقيمة 815 مليون درهم، فيما كانت الثنية الرابعة الأكثر بيعاً للفلل الجاهزة بـ 164 فيلا بـ 271 مليون درهم، والمركاض أكثر المناطق بيعاً للشقق قيد الإنجاز ببيع 1126 شقة بقيمة 1.5 مليار درهم، ومرسى دبي الأكثر بيعاً للشقق السكنية الجاهزة ببيع 1168 شقة بـ 2.3 مليار درهم.

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