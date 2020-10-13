«إن تي إس» تستحوذ على «أميجا ويست سيرفسز»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

استحوذت مجموعة «إن تي إس»، على شركة «أميجا ويست سيرفسز»، المتخصصة في تصنيع وإصلاح وتأجير معدات الحفر القديمة والمتخصصة، والتي تستخدم في تطبيقات استخلاص النفط والغاز البرية، والتابعة لمؤسسة «كاربنتر تكنولوجي». وتأسست «أمجيا ويست» في عام 2007، وتتخذ من هيوستن مقراً لها، وتمتلك الشركة مصانع للإنتاج والخدمات في الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة.

ومن خلال صفقة الاستحواذ هذه، ترسخ مجموعة «إن تي إس»، مكانتها كشركة رائدة عالمياً في تصنيع معدات الحفر ومكونات معدات الاستكشافات البحرية، وسطح السفن والمعالجة، وإصلاح أجهزة القياس أثناء الحفر/‏ الفحص أثناء الحفر، ومعدات الحفر، بالإضافة إلى تأجير الأدوات السابق استخدامها، وأدوات الحفر السفلي المتخصصة.

وسوف تمتلك مجموعة «إن تي إس» حالياً، ثماني منشآت تصنيع وخدمات في مواقع استراتيجية للنفط والغاز. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة «إن تي إس»، تم إنشاؤها في دولة الإمارات في عام 2006، ومن ثم تم الاستحواذ عليها من قِبَل مشروع مشترك، يجمع كلاً من «توباسيكس» وشركة «صناعات»، التابعة لـ «القابضة» (ADQ)، في عام 2019، وذلك بهدف تأسيس شركة عالمية متخصصة في تصنيع وخدمات أدوات ومعدات الحفر.

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