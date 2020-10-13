الدعوة لمشاركة الشركات الناشئة بالاقتصاد الدائري

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

دعت وزارة الاقتصاد الشركات الناشئة في الدولة المعنية بالتطور التكنولوجي والتصنيع، للاستفادة من فرص المشاركة في إطلاق المبادرة الأولى عالمياً للاقتصاد الدائري تحت عنوان «الاقتصاد الدائري يتحول إلى الرقمي». وأوضحت الوزارة أمس، أن المبادرة سيطلقها مركز الابتكار التابع لمجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية وكاريبلوا فاكتوري بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وفق شرطين رئيسيين، الأول أن يكون المنتج في المرحلة النهائية لبدء مرحلة الفحص المخبري استعداداً للإنتاج التجاري، والثاني أن يكون المنتج قد تم تطويره ويمكن البدء بالإنتاج التجاري.

وتركز المشاركة في المبادرة على 3 قطاعات أساسية، أولاً التصاميم المتعلقة بالنفايات والتلوث من خلال تسريع المنتجات والخطوات العملية للقضاء على النفايات من خلال المصادر المتجددة، وصولاً إلى صفر نفايات، وثانياً زيادة وتوسيع سلاسل التوريد من خلال زيادة النماذج التجارية مع التركيز على تداخل العمليات، وثالثاً تمديد فترة حياة المنتجات والمواد الأولية عبر تطوير البنية التحتية المطلوبة.

ونوهت بأن مسؤولية حماية مبتكرات الشركات المشاركة تقع على عاتق المبتكرين وأصحاب الشركات الناشئة المشاركة، مبينة أن عليهم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية مبتكراتهم وتسجيل الاختراعات والابتكارات الخاصة بهم وفق الأصول المتبعة في المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة.

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