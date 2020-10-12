بيانات بيوت ودوبيزل: عقارات دبي تحافظ على جاذبيتها مع استمرار تنافسية الأسعار

المصدر: دبي ـ البيان

أكد التقرير الصادر عن موقعي بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي للربع الثالث من عام 2020 بأن السوق أظهر مؤشرات واعدة تبشر باستقراره مع استمرار تنافسية أسعار بيع وإيجار العقارات، وذلك تزامناً مع استئناف معظم الأنشطة التجارية في الإمارة.

وأشار التقرير إلى أن معظم الأحياء السكنية المعروفة في دبي قد سجلت انخفاضات طفيفة في أسعار بيع وإيجار عقاراتها، حيث لم تتجاوز نسبة الانخفاض 5% خلال الربع الثالث؛ وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد المعاملات والصفقات العقارية في معظم الأحياء السكنية البارزة في دبي، مما يؤكد على مكانة الإمارة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار العقاري، في حين ساهمت القوانين الجديدة الصادرة عن حكومة دبي؛.

بما في ذلك برنامج التقاعد في دبي الأول من نوعه في المنطقة والذي أطلقته دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بالإضافة إلى تأكيد تاريخ إطلاق معرض إكسبو 2020، في المحافظة على قطاع العقارات في الإمارة ضمن أكثر القطاعات العقارية نشاطاً خلال الأشهر الماضية.

وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، فقد أدار المشترون المحتملون انتباههم نحو الأحياء القائمة في دبي، بما في ذلك المرابع العربية، وقرية جميرا الدائرية، ودبي مارينا، ودبي لاند اللاتي تقع جميعها في مواقع استراتيجية بالقرب من المراكز التجارية والمدارس والمرافق الترفيهية. وبالمثل، فقد ازداد توجه المستأجرين المحتملين نحو السكن في المناطق العائلية، مثل مردف، وقرية جميرا الدائرية، وجميرا، ودبي مارينا.

الفلل السكنية

وفقاً للبيانات المجمعة الصادرة عن بيوت ودوبيزل، فقد استحوذت المرابع العربية على اهتمام المشترين والمستثمرين المهتمين بشراء الفلل الجاهزة في دبي خلال الربع الثالث.

وشهدت المجمعات السكنية الأحدث مثل دبي هيلز استيت وداماك هيلز استقراراً في متوسط سعر القدم المربع. كما ظلت أسعار القدم المربع في مناطق أخرى تحت التطوير مثل أكويا أكسجين وذا فيلا تحظى بشعبية لدى المشترين، حيث شهدت انخفاضات طفيفة لم تتجاوز الـ5% خلال الربع الماضي. كما أبدى المشترون المحتملون اهتماماً ملحوظاً بالفلل السكنية الجاهزة في المناطق القائمة على حدود إمارة دبي مثل الينابيع وقرية جميرا الدائرية وجميرا بارك.

الشقق السكنية

وبدورها، استحوذت مناطق قرية جميرا الدائرية ودبي مارينا على اهتمام المشترين الباحثين عن شراء الشقق السكنية خلال الربع الثالث من عام 2020. وشملت قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق الجاهزة في دبي خلال الربع الثالث من 2020 أبراج بحيرات الجميرا، واحة دبي للسيليكون، الخليج التجاري، نخلة جميرا، مدينة دبي الرياضية، وجميرا بيتش ريزيدنس والتي شهد متوسط القدم المربع فيها انخفاضات متفاوتة لم تتجاوز 5.5%.

أما على صعيد العائد الاستثماري، ظلت المدينة العالمية الخيار الأمثل للمستثمرين، حيث تتراوح نسبة العائد السنوي على الاستثمار عند 8.1% في الوقت الذي توفر الفلل في منطقة دبي لاند عائدات على الاستثمار بنسبة تقدر بـ5.9%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن بيوت ودوبيزل، كانت دبي لاند وأكويا أكسجين ضمن أكثر المناطق المرغوبة لشراء العقارات قيد التنفيذ أو على المخطط؛ حيث كان مشروع ركان الخيار الأكثر جذباً للراغبين بشراء الشقق أو الفلل أو وحدات التاون هاوس في منطقة دبي لاند، في حين استحوذت فلل أكنان على اهتمام المشترين في منطقة أكويا أكسجين.

إيجار العقارات في دبي

حافظت منطقة مردف على جاذبيتها كأكثر المناطق المرغوبة في دبي لاستئجار الفلل السكنية بحسب البيانات الصادرة عن بيوت ودوبيزل لسوق عقارات دبي للربع الثالث. وشهدت الأحياء المعروفة مثل جميرا وأم سقيم بالإضافة إلى الريم استقراراً في الأسعار إلى حد كبير في الربع الثالث من عام 2020. كما ضمت قائمة المناطق المرغوبة لاستئجار الفلل في دبي كلاً من أكويا أكسجين، البرشاء، الينابيع، المرابع العربية، وقرية جميرا الدائرية والتي شهدت انخفاضات طفيفة لم تتخط نسبة 5%.

في الوقت ذاته، كانت قرية جميرا الدائرية الخيار المفضل لمستأجري الشقق في دبي، تلتها منطقة دبي مارينا. يذكر أن متوسط الإيجار في قرية جميرا الدائرية قد انخفض بمعدلات من 4% إلى 7%، أما دبي مارينا، فقد حافظت إيجارات العقارات فيها على تنافسيتها، حيث انخفضت الأسعار بمعدلات طفيفة بمعدلات تراوحت بين 5% إلى 8% خلال الربع الثالث من عام 2020.

ومن ناحية أخرى، شهدت المناطق القديمة مثل بر دبي والنهدة، والمرغوبة بسبب أسعارها المعقولة وموقعها المتوسط في قلب إمارة دبي، ثباتاً في متوسط أسعار الإيجارات فيها خلال الربع الماضي. أما المناطق الأخرى مثل واحة دبي للسيليكون، والمدينة العالمية، ومدينة دبي الرياضية بالإضافة إلى المناطق التي تتمتع بتركز الشركات مثل الخليج التجاري وأبراج بحيرات الجميرا فقد سجلت انخفاضات طفيفة تراوحت بين 4% إلى 10%.

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