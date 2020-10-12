«تبريد» تعيّن بنوكاً لإصدار سندات دولارية

المصدر: دبي- رويترز

أظهرت وثيقة، أن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عينت بنوكاً لترتيب إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار الأمريكي.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، فإنه جرى تعيين إتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، لترتيب مكالمات مع مستثمرين، اعتباراً من اليوم، الاثنين، وينضم إليهما بنك دبي التجاري، كمدير رئيس مشترك.

وسيلي ذلك إصدار سندات بآجل سبع إلى عشر سنوات، وفقاً لظروف السوق.

والشهر الماضي، وافق مجلس إدارة تبريد، على إصدار محتمل لسندات أو صكوك بقيمة تصل إلى مليار دولار.

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