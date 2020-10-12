اليوم عروض «برايم داي» من «أمازون»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «أمازون» عن استعدادها لإطلاق فعالية برايم داي التي تستمر مدة يومين وتقدم عروضاً وتخفيضات لا تُفوت وذلك في منتصف ليل يوم 13 أكتوبر بتوقيت الإمارات.

وسيحظى أعضاء برنامج برايم على موقع Amazon.ae بوصول حصري إلى آلاف العروض على كافة المنتجات، بما في ذلك منتجات العلامات الشهيرة والمستلزمات الضرورية من الألعاب والأجهزة الإلكترونية والأزياء وأجهزة أمازون وغيرها. ويمكن للعملاء غير الأعضاء في برنامج برايم والراغبين في الاستفادة من هذه العروض الرائعة، الاشتراك في البرنامج أو بدء فترة تجريبية مجانية مدة 30 يوماً عبر الرابط amazon.ae/primeday

وتتفوق فعالية برايم داي 2020 على ما قدمته في الأعوام السابقة مع باقة من العروض والتخفيضات المذهلة. وسيستمتع أعضاء برنامج برايم بتخفيضات كبيرة على كافة فئات المنتجات على موقع Amazon.ae، والتي تشمل حسوماً تصل إلى 50% على الملابس والأحذية الرياضية والصنادل ومنتجات العناية بالبشرة، و40% على مستلزمات الغسيل ومنتجات تنظيف المنازل، و30% على المنتجات الغذائية وكتب الأطفال، والكثير غيرها. وتشمل عروض «برايم داي»:

• الأجهزة الإلكترونية: حسم بنسبة 36% على سماعات الرأس كوايت كومفورت 35 II (النسخة الخاصة)؛ اللاسلكية باستخدام تقنية البلوتوث والمزودة خاصية عزل الضوضاء لتجربة صوت رائعة في أي مكان من بوز، وحسم بنسبة 29% على مكبر صوت ساوند لينك ميني II بتقنية البلوتوث من بوز والذي يمتاز بحجمه الصغير وصوته المتميز. فضلاً عن حسم بنسبة 17% على مكبر الصوت HT-X8500 الأحادي 2.1 سي إتش مع خاصية تصوير المدى الديناميكي العالي بدقة 4K من سوني والمزود النظام الصوتي دولبي أتموس مع مضخم صوت قوي مدمج.

• الهواتف المحمولة وملحقاتها: حسم 18% على مجموعة متكاملة لجهاز سامسونج جالاكسي S20 FE هايبرد ثنائي شريحة الاتصال، 128 جيجابايت، ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، متوافق مع شبكات الجيل الخامس (نسخة الإمارات العربية المتحدة) وسماعات سامسونج جالاكسي SM-R175NZ. حسم بنسبة تصل إلى 11% على جهاز سامسونج جالاكسي نوت 10+ ثنائي شريحة الاتصال (12 غيغابايت) بألوان أورا الأبيض وأورا الأسود وأورا البراق، مرفقاً بقلم S المزود تقنية بلوتوث التي تتيح الكتابة والرسم والتحكم بالعديد من الميزات المهمة باستخدام حركات بسيطة.

• أجهزة الحاسوب وملحقاتها: حسم بنسبة 23% على مكبر صوت G560 2.1 للألعاب من لوجيتيك، وبنسبة 22% على شاشة SF350 المسطحة بقياس 24 بوصة من سامسونج، وبنسبة 11% على لاب توب إتش بي سبيكتر X3605 القابل للتحويل.

• أجهزة أمازون: حسم بنسبة 30% على جهاز Kindle Paperwhite (الجيل العاشر)، الجهاز الأقل سماكة والأخف وزناً حتى الآن، والذي يمتاز بتصميم متميز للواجهة وشاشة غير عاكسة للضوء تحاكي الورق الحقيقي حتى في ضوء الشمس.

• مستلزمات المطبخ والطعام: حسم بنسبة تصل إلى 22% على المنتجات بما في ذلك ماكينة تحضير القهوة ميني مي من نسكافيه دولتشي مع 5 صناديق كبسولات، وحسم بنسبة 16% على المقلاة الهوائية بسعة 4 ليترات ووزن 1.2 كيلوغرام ونطاق أداء إيروفراي من بلاك آند ديكر.

• مستلزمات الرياضة واللياقة البدنية: حسم بنسبة 30% على جهاز المشي خفيف الوزن من باورماكس فيتنس للكبار والذي يتيح ممارسة الرياضة في المنزل.

• الكتب: حسم بنسبة 35% على المجموعة الكاملة من روايات هاري بوتر والتي تشمل النسخ الجديدة من الكتب السبعة.

وعلاوةً على ذلك، يمكن للأعضاء الاستمتاع بالعروض السريعة المتوافرة على كميات محدودة، ولذا يجب على أعضاء برنامج برايم زيارة الموقع بشكل متكرر للاستفادة من العروض الجديدة التي ستنطلق على مدار الفعالية قبل نفاد الكمية. وتتضمن العروض السريعة لهذا العام حسوماً مذهلة على منتجات أفضل العلامات التجارية، مثل أديداس ونايكي وتومي هيلفيغر وأندر آرمور وأمازون بيسكس.

إضافة إلى لوريال ومايبيلين وسالي هانسن وريمل وماكس فاكتور وويسكاس، فضلاً عن مجموعة من الكتب بما فيها كتاب «من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟» و«كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس؟»، و«ذا جروفالو» و«مذكرات طالب» و«براين كويست». وينصح الأعضاء بزيارة الموقع باستمرار طوال مدة فعالية برايم داي للاستفادة من هذه العروض التي ستنفد منتجاتها بسرعة.

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