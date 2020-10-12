استثمارات مشتركة بين الإمارات وجورجيا بقيمة 4.8 مليارات درهم

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

بحث سلطان الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إمكانية تنظيم لقاء بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وجورجيا، ليشكل منصة تواصل لإيجاد شراكات فاعلة، تعود بالنفع على القطاع الخاص لدى الجانبين، واقتصاد الإمارات وجورجيا بشكل عام.

وأعرب الهنداسي عن تطلعات غرفة الفجيرة في أن يكون اللقاء انطلاقة نحو آفاق أرحب من العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي بين الفجيرة وجورجيا، موضحاً أن اللقاء يتيح الفرصة لرجال الأعمال، لبحث آفاق التعاون المُمكنة والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى كل جانب، بما يُسهم في تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء عبر الاتصال المرئي مع سفير جورجيا، لبحث سبل التعاون بين البلدين بتنمية معدل التبادل التجاري بينهما.

وخلال اللقاء قدم باتا كالاندادزي سفير جورجيا معلومات وافية عن الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في إمارة الفجيرة، وقال: إن هناك استثمارات مشتركة بين الإمارات وجورجيا في قطاعات اقتصادية كالبنى التحتية والزراعة والعقارات، تصل قيمتها إلى نحو 4.8 مليارات درهم.

وأكد حرص أصحاب الأعمال في بلاده للتواصل مع نظرائهم في الفجيرة، وبحث إمكانية إقامة مشاريع وشراكات بين الجانبين، كما قدم شرحاً لبيئة الأعمال والاستثمار في جورجيا، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، تشمل قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة. وأضاف أن حكومة بلاده توفر العديد من محفزات الاستثمار والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ووجه السفير الدعوة لغرفة الفجيرة لزيارة جورجيا، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب، لافتاً إلى أن القطاع السياحي في جورجيا يعتبر من أكثر القطاعات نمواً، وذلك لما تتميز به جورجيا من طبيعة خلابة ومواقع سياحية ومعالم تاريخية.

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