كلية دبي للسياحة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ليفربول جون مورس

المصدر: دبي - البيان

وقعت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" مذكرة تفاهم مع جامعة ليفربول جون مورس، احدى أعرق الجامعات البريطانية وأفضلها في التعليم العالي، وهو ما سيتيح الفرصة أمام طلبة الكلية لتحقيق النجاح ضمن الخيارات الأكاديمية المتميزة التي توفرها الجامعة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بين المؤسستين عبر الاتصال المرئي، حيث مثّل كلية دبي للسياحة مديرها العام عيسى بن حاضر، بينما مثّل جامعة ليفربول جون مورس البروفيسور إيان جي كامبل، نائب رئيس الجامعة ورئيسها التنفيذي.

ويسلط البرنامج الضوء على خيارات التعليم المرنة والمتعددة التي بإمكان طلبة الكلية الاستفادة منها ضمن خمسة تخصصات أساسية هي: السياحة، وتجارة التجزئة، وفنون الطهي، والضيافة والفعاليات. كما تمهد الاتفاقية الطريق أمامهم أيضا للدراسة لمدة ثلاث سنوات تبدأ تدريجيا من مستوى الشهادة، مرورا بالدبلوم ومن ثم الوصول إلى درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) عند استيفائهم لمتطلبات المعدل التراكمي GPA. كما تعكس التزام الكلية بتطوير بيئة العمل للشباب المهنيين الذين يتمتعون بالمهارات المطلوبة سواء من المواطنين أو المقيمين، مما سيساهم في وضع معايير مناسبة تمكنهم من تقديم أفضل الخدمات وتضمن تميّزهم المهني في مختلف مجالات قطاع السياحة، وانعكاس ذلك على توفير تجارب استثنائية وفريدة لكل زائر في كل مرحلة من مراحل رحلته في دبي.

وضمن إطار هذه الشراكة الجديدة، ستقوم كلية دبي للسياحة بدور الجهة التدريبية لجامعة ليفربول جون مورس، مما يتيح لخريجي برامج الدبلوم الحاصلين على المعدلات التراكمية المطلوبة مواصلة تحصيلهم على درجة علمية كطالب في جامعة ليفربول جون مورس حتى حصولهم على شهادة البكالوريوس(مع مرتبة الشرف) من مؤسسة بريطانية مشهورة ومعتمدة. وأيضا سيتعاون الطرفان في تطوير المناهج الدراسية لبرامج الشهادات لتمكين الطلبة من الحصول على شهادة البكالوريوس في احدى التخصصات التالية: إدارة الفعاليات، وإدارة السياحة الدولية، وإدارة أعمال تجارة التجزئة، وإدارة فنون الطهي. وستكون الدفعة الحالية من الطلبة الملتحقين ببرنامج الدبلوم في الكلية أول من يحصل على فرصة التسجيل في برنامج الشهادة عند تخرجهم في شهر يناير 2021.

وفي تعليق له على ذلك، قال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: "نحن سعداء في كلية دبي للسياحة بالتعاون مع مؤسسة تعليمية عريقة مثل جامعة ليفربول جون مورس، حيث نتشارك بذات القيم والمبادئ المتعلقة بتوفير التعليم العالي للجميع ليكون عمليا ويركز على الطالب ويحقق مخرجات العمل الحقيقية. وتعد مواصلة الدراسة حتى الحصول على شهادة البكالوريوس جزءاً أساسياً من خطتنا الاستراتيجية لبناء شراكات أكاديمية دولية مستدامة قادرة على توفير تعليم مميز ذو مستوى عالمي يسمح لدبي الاستفادة من المواهب في قطاع السياحة محليا ودوليا. ولقد وجد العديد من خريجي الثانوية العامة ممن انهوا برامج الشهادة و الدبلوم وظائف مناسبة ومتنوعة، ونحن على يقين بأن هذه الشراكة الجديدة ستساهم بشكل أكبر في صقل مواهب الجيل الجديد من المهنيين المتخصصين في قطاع السياحة ممن سيزيد الطلب عليهم بشكل كبير".

ومن جهته قال البروفيسور إيان جي كامبل، نائب رئيس جامعة ليفربول جون مورس ورئيسها التنفيذي: "نحن في جامعة ليفربول جون مورس سعداء بالعمل المشترك مع كلية دبي للسياحة، حيث سنقدم معا برامج من شأنها تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة والمعرفة الضرورية لإحداث تأثير حقيقي وملموس ليس في قطاع السياحة والضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل على مستوى العالم أيضا. إن أحد العناصر الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكة هو التوافق في المبادئ الأساسية لكلا الطرفين وسعيهما لتوفير برامج ذات جودة عالية تركز على مختلف جوانب القطاع، علاوة على تلبيتها لاحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل في كل مكان. وعلى الرغم من أننا في بداية الطريق إلا أننا نتوقع أن تشهد علاقتنا مع كلية دبي للسياحة تطورا ملحوظا على المدى الطويل، وتؤتي الاتفاقية ثمارها سريعا، كما أنني أتطلع إلى الترحيب بالطلاب الجدد في الجامعة".

إنّ كلية دبي للسياحة مؤسسة تعليم مهنيّ معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. كما أنها تتيح للطلاب اكتساب المعارف والخبرات، وتتميز المناهج الخاصة المعتمدة في الكلية بتلبيتها لاحتياجات الطلاب وأصحاب العمل. فهي تضمن التوازن بين التعليم النظري والخبرة العملية، كما تشمل المشاركة في مبادرات مع الشركاء في القطاع، وزيارات ميدانية مكثّفة، ومحاضرات يقدمها عدد من الخبراء الزائرين على مدار العام، إضافة إلى فرصة الحصول على تدريب عملي تم تصميمه خصيصاً لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات التي تساعدهم على التميّز في وظائفهم عند دخولهم سوق العمل.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين بعدما حصلت مؤخرا كلية دبي للسياحة على الاعتماد الدولي لثمانية من برامج الشهادات والدبلوم من معهد الضيافة ومقره لندن المتخصص بتنمية مهارات الموظفين العاملين في قطاع السياحة في شتى أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز