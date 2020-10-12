بنوك دبي وأبوظبي تضخ 32.8 مليار درهم في بند الاستثمارات خلال 8 أشهر

المصدر: وام

بلغت قيمة السيولة التي ضختها بنوك دبي وأبوظبي في حزمة من الأدوات الاستثمارية 32.8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي .

وتوزعت قيمة الزيادة في سيولة الاستثمارات التي تم ضخها وفقا لما تظهره الاحصائيات ذاتها أنها كانت بواقع 17.9 مليار درهم لبنوك دبي في حين وصلت لبنوك أبوظبي 14.9 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس.

وجاء ارتفاع وتيرة استثمارات البنوك في ظل سعيها لتعظيم إيراداتها وذلك في مرحلة تشهد فيها إيرادات القطاع من الفوائد تراجعا نتيجة تدني مستوياتها على مستوى العالم .

وفي ظل تواصل ضخ السيولة في الاستثمارات فقد ارتفع الإجمالي التراكمي لاستثمارات بنوك أبوظبي ودبي إلى 403.8 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة مع 371 مليار درهم في نهاية العام 2019 .

ويتضح من خلال الاحصائيات أن نحو 66% من استثمارات بنوك أبوظبي و دبي تركزت في السندات مما يعكس حرص البنوك على تحقيق عوائد ثابتة ومضمونة لدعم إيراداتها فيما تم استثمار 21.2 % في بند الاستثمارات الأخرى وتوزعت بقية النسبة على الاستثمار في الأسهم والسندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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