"مصدر" و"ميرال" تطوران أكبر مشروع للطاقة الشمسية على أسطح المباني بأبوظبي

المصدر: وام

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اتفاقية مع شركة "ميرال"، المطوّر الرائد للوجهات في أبوظبي، لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح مبنى "عالم وارنر براذرز أبوظبي" في جزيرة ياس، حيث يعد المشروع الأكبر من نوعه في الإمارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تركيب ما يصل إلى 16000 وحدة شمسية على مساحة تبلغ 36000 متر مربع على سطح مبنى هذه الوجهة الترفيهية، حيث سيتم تزويد المبنى بـ 40 بالمائة من احتياجاته السنوية من الكهرباء.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى "مصدر" تجهيز المشروع الذي تبلغ طاقته القصوى سبعة ميجاواط بشكل كامل، حيث تشمل مهام الشركة التصميم والمشتريات والبناء، فضلاً عن عمليات التشغيل والصيانة. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في الربع الأخير من عام 2021، وبمجرد اكتماله، ستصبح "عالم وارنر براذرز أبوظبي" أكبر مدينة ترفيهية تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى منطقة الخليج العربي.

وأعرب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ "مصدر"، عن سعادته بالتعاون مع شركة "ميرال" لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية على أسطح المباني في أبوظبي. وأشار إلى أن المباني تستهلك ما يقرب من 55% من الطلب العالمي على الكهرباء وفقاً للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، ويعد تحسين كفاءة الطاقة في هذا القطاع أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة في دولة الإمارات.

وقال الرمحي: نحن فخورون بدعم استراتيجية كفاءة الطاقة في أبوظبي والهادفة إلى خفض الاستهلاك الإجمالي للكهرباء بنسبة 22 بالمائة بحلول عام 2030، ونتطلع إلى تسخير الخبرة التي يتمتع بها فريق وحدة خدمات الطاقة في "مصدر" لدعم جهود شركة "ميرال" في تنفيذ حلول فعّالة للطاقة ضمن وجهاتها ومناطقها السياحية.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف وحدة خدمات الطاقة في مصدر، والتي تتولى متابعة المشاريع التي تستثمر فيها الشركة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في نشر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتعزيز كفاءة الطاقة.

من جهته أكد محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال"، على أهمية هذا الاتفاق مع "مصدر".. وقال إن الشركة تولي أهمية كبيرة لتطبيق الممارسات المستدامة ضمن مشاريعها، وبوصفها أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، فإن "عالم وارنر براذرز أبوظبي" تعتبر المكان المثالي لمشروع بهذا الحجم.

وأشار الزعابي إلى أن هذا التعاون يعكس التزام "ميرال" بتسخير الأنظمة الأكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة ضمن مرافقها في جزيرة ياس، مما يجعلها وجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال.

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