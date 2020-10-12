دناتا و"آي فليت" تحدثان ثورة في خدمة الطعام على الطائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت دناتا، التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، بالتعاون مع شركة "آي فليت iFLEAT" المتخصصة في الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الطيران، وشركة Thuisbezorgd.nl العالمية لتوصيل الطعام في العالم، مبادرة في هولندا من شأنها إحداث ثورة في تلبية متطلبات الركاب قبل الالتحاق برحلاتهم.

وسوف تطرح الشركات الثلاث هذا الحل المبتكر تدريجياً في أسواق جديدة، ما سيوفر وجبات ومأكولات خفيفة راقية لركاب الناقلات الجوية في جميع أنحاء العالم.

وتدشن هذه الشراكة تحولاً جذرياً في إمداد الأغذية والمشروبات ومبيعات التجزئة على الطائرات.

ويستطيع المسافرون من مطار شيفول طلب وجبات الطعام مسبقاً من خلال تطبيق Takeaway خلال مهلة تصل إلى ساعة واحدة قبل الصعود إلى الطائرة.

ويمكنهم الاختيار من بين مجموعة من السلطات الطازجة وأطباق السوشي والوجبات الساخنة وتوصيل طلباتهم إلى الطائرة قبل المغادرة.

وبدأت خطوط ترانسافيا، وهي جزء من "مجموعة إير فرانس- كيه إل إم"، توفير هذه الخدمة في مطار شيفول منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتعمل حالياً لتعميمها قريباً في مزيد من وجهاتها الأخرى.

وقال نائب رئيس أول قسم التموين في دناتا روبن باغيت: "فتحت هذه المبادرة سوق الأغذية والمشروبات العالمية لدى شركات الطيران أمام العلامات التجارية الشهيرة، ما يشكل تغييراً جذرياً في تجربة تناول الطعام على متن الطائرة. وتشهد خدمات توصيل الطعام باستخدام التطبيقات نمواً هائلاً في جميع أنحاء العالم، وذلك نظراً لسهولة الاستخدام واختيار المأكولات والولاء ما يؤدي إلى إقبال مذهل من المستهلكين".

وأضاف: "لم تعد خيارات الركاب محدودةً بما هو متوفر على الطائرة. فقد أصبح بمقدورنا، من خلال الشراكة مع شركات رائدة في هذا المجال، تقديم ما يريده العملاء بالضبط في مقاعدهم. ويتيح هذا النموذج لعملائنا من الناقلات الجوية تقديم خيارات أوسع من الأطعمة الطازجة والصحية للركاب والحد من إهدار الطعام على متن الطائرة".

وقال مؤسس "آي فليت " ياب روكنز: "كان تركيزنا منصباً دائماً على تحسين تجربة الركاب. وقد وضعنا، من خلال هذه الخدمة الجديدة والتكنولوجيا، خيارات واسعة أمام العملاء ووفرنا لشركات الطيران خدمة تحقق وفراً وتحد من هدر الطعام أيضاً على متن الطائرة. ونحن نتطلع الآن لتوسيع خدمة الطلب المسبق هذه لتشمل أكثر من 120 موقعاً في جميع أنحاء العالم".

ويعادل الوقت بين تقديم الطلب وتسليمه إلى الراكب على متن الطائرة، أو يقل حتى عما يستغرقه التسليم في العديد من مرافق المدن.

وتخطط دناتا و"آي فليت iFLEAT" حالياً لتعميم هذه الخدمة المبتكرة التي تعد مكمّلاً مثالياً لخدمات البيع بالتجزئة والتموين على متن الطائرة.

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