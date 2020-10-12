إقبال كبير على شراء السبائك والذهب الخام في الإمارات

المصدر: وام

شهد سوق الذهب المحلي نشاطاً قوياً خلال الفترة التي أعقبت عودة فتح القطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات مع بداية شهر يونيو الماضي.

وجاء الاقبال المتزايد على الذهب في السوق المحلي مع استمرار ارتفاع الأسعار التي وصلت نسبتها 27% منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية الثلث الأول من أكتوبر الجاري وفقا لما تظهره الأسعار اليومية المعتمدة في محلات التجزئة العاملة في السوق.

وتظهر المعطيات المستقاة من السوق تركز اقبال الافراد بشكل أكبر على شراء السبائك الذهبية بالإضافة الى الذهب الخام وذلك بقصد الاستثمار خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وقال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الاقبال على شراء الذهب بعد عودة فتح الأسواق شهد نموا كبيرا حيث لوحظ ان عمليات الشراء تركزت على الذهب الخام قابلها قيام الافراد ببيع ما بحوزتهم من ذهب قديم لتحقيق اكبر قدر من المكاسب بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وأضاف العوضي ان هناك أيضا من لجأ لشراء الذهب من أجل المضاربة واستغلال الصعود المتواصل لأسعار المعدن الأصفر في أغلب الأوقات لتحقيق مكاسب سريعة.

وقال العوضي إن كافة المؤشرات التي ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب طيلة الأشهر الماضية لا زالت قائمة فهناك حالة عدم اليقين في الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام، مؤكداً ان الوصول الى لقاح لفيروس "كوفيد-19" ربما يساهم في عودة الاستقرار الى الأسواق ومن ضمنها سوق الذهب سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وبالعودة إلى حركة الأسعار في السوق المحلي فقد ارتفع سعر كيلو الذهب الى 227 ألفا و511 درهم مع نهاية الثلث الأول من العام الجاري مقارنة مع 179 ألفا و180 درهم في نهاية العام 2019.

وفيما يخص سعر الاوقية من الذهب فقد ارتفع سعرها خلال فترة الرصد ذاتها من 5573 درهم الى 7076 درهم فيما صعد سعر جرام الذهب عيار 24 من 179.18 درهم الى 224.51 درهم ومن 156.78 درهم الى 199.08 درهم لجرام الذهب من عيار 21.

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