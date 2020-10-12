"اقتصادية دبي" تغلق مطعماً لعدم التزامه بالتدابير الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت اقتصادية دبي مطعماً بالتعاون مع سياحة دبي لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19.

كما خالفت 8 منشآت تجارية، لعدم ارتداء الكمامات ولعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي

وأصدرت 3 تنبيهات لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي

كما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 853 محلاً.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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