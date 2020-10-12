فنلندا تستكمل أعمال تشييد جناحها المشارك في "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: دبي - البيان

كشفت فنلندا عن استكمال 90% من أعمال إنشاء جناحها الخاص "سنو كيب" ضمن معرض إكسبو 2020 دبي.

وتم تصميم الهيكل الخاصّ بالجناح ليتحمّل فترة التمديد الإضافية بعد الإعلان عن تأجيل موعد المعرض المرتقب، ومن المقرر استئناف أنشطة البناء المتبقية بما فيها أعمال التجهيز الداخلي في أبريل 2021.



وتعليقاً على التقدّم المحرز حتى الآن، قال سيفيري كينيلا، المفوض العام لفنلندا في معرض إكسبو 2020 دبي: "قررنا تأجيل عناصر البناء الأخيرة لجناحنا، مما يضمن الحفاظ على رونق اللمسات الجمالية النهائية قدر الإمكان عند الافتتاح في أكتوبر 2021".

وتابع كينيلا: "سنضيف الطبقة الخارجية للجناح على وجه الخصوص قبل وقتٍ قصير من تاريخ الافتتاح، فالسطح الأبيض سيكشف عن الشكل النهائي للجناح الفريد. وبمجرد استئناف البناء في العام المقبل، سيتم تركيب مصاعد كوني التي تعمل بدون تلامس والأبواب المنزلقة، وستبدأ الاستعدادات في مساحة المعرض والتجهيزات الخاصة بالتصميم الداخلي".

ويقع جناح سنو كيب في منطقة التنقل الخاصة بإكسبو 2020 دبي، وتولّت شركة إكسبوموبيليا السويسرية والمتخصصة بالإنشاءات إدارة وتنفيذ أعمال تشييده.



من جانبه، صرّح ديتمار كوتشيتز، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في شركة إكسبوموبيليا: "عملنا على إعداد الهيكل ليتناسب مع الموعد الجديد ومع تغير الظروف الجوية، مما يعني التوقف المؤقت عن تنفيذ التفاصيل الدقيقة لتصميم الجناح وتأجيل اللمسات الأخيرة. وعندما نعود إلى الموقع في أبريل 2021، سنضع اللمسات الأخيرة على الجزء الخارجي للجناح، بما في ذلك الجدار الخارجي من الألمنيوم للمدخل والطبقة الخارجية والبحيرات المزينة بالجرانيت الموجودة عند مدخل الجناح واللافتات. وقد جرى تشييد الهيكل الأساسي لمدخل الجناح الضيق الذي يعتبر جزءاً رئيسياً فيه، باستثناء عملية الطلاء النهائي للخشب، والتي ستتم قبل الافتتاح بوقتٍ قريب".



ويشارك عدد من الشركاء الفنلنديين في بناء الجناح الفنلندي. فعلى سبيل المثال، ستزود مجموعة هالتون الجناح الرئيسي والممرات الرئيسية بنظام تهوية مكوّن من أجهزة تضخ تيارات هوائية منخفضة السرعة، مما يضمن تدفق هواء بارد ومنعش في أماكن حضور الزوار بارتفاع يصل إلى 3 أمتار. كما ساهمت جرانلوند بتقديم خدماتها الاستشارية خلال مرحلتي تخطيط وتشييد الجناح، وأنتجت نسخةً رقميةً مطابقة عن الجناح بهدف مراقبة أدائه خلال المعرض.

فيما تزود سرفيز بأنظمة مراقبة تهوية المساحات الداخلية عن بُعد للجناح الفنلندي وغيره من الأجنحة الوطنية، قبل إقامة فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي وأثناءها.



واختتم سيفيري كينيلا حديثه قائلاً: "كان جناحنا بحسب علمي أحد أوائل الأجنحة الوطنية التي تصل إلى هذه المرحلة من عمليات الإنشاء، مع إتمام الهيكل والبنية الأساسية. واستكملنا العمل على الكساء الخارجي لجناحنا ليتحمّل ظروف الشتاء، وأتطلع قدماً لإتمام العمليات النهائية على الأسطح في فصل الربيع القادم ومتابعة العمل على التجهيزات الداخلية ليكون جناحنا الجديد جاهزاً لاستقبال الزوار بأبهى حلّة انطلاقاً من 1 أكتوبر 2021. ومع أقل من عام واحد على انطلاق فعاليات المعرض، فالعد التنازلي له قد بدأ بالفعل".



ويتمحور الموضوع الرئيسي للجناح الفنلندي في إكسبو 2020 دبي حول مشاركة السعادة في المستقبل، حيث سيخوض الزوار رحلة تفاعلية لاستكشاف أسباب السعادة في فنلندا، واستعراض طبيعتها الخلابة وابتكاراتها التكنولوجية في مجالات الطبيعة والاستدامة والتعليم والمعارف والخبرات العملية والرفاهية، والتي تتميز بها الدولة

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