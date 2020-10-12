تعرف على متطلبات السفر للمقيمين في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت طيران الإمارات متطلبات السفر للمقيمين في دبي، موضحة أن هذه الإجراءات تنطبق على جميع حاملي تأشيرات الإقامة الصادرة في دبي الذين يسافرون إلى دبي. وأن هذه المعلومات تتغير بشكل متكرر لذا من الضروري التحقق مرة أخرى قبل السفر.

وفيما يلي متطلبات السفر للمقيمين في دبي:

حاملي تأشيرة الإقامة في دبي الذين يسافرون إلى دبي

قبل السفر

اعتمادا على مكان صدور تأشيرة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بكم، سوف تحتاجون إلى التقدم إما إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) أو إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICA) للحصول على موافقة على العودة.

حاملي تأشيرات الإقامة الصادرة من دبي

إذا كنتم تحملون تأشيرة إقامة صادرة من دبي وترغبون في العودة إلى دبي، يتعين عليكم الحصول على موافقة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA). ينطبق هذا على التأشيرات الصادرة من دبي.

تقدموا بطلب عندما تحجزون رحلاتكم معنا عبر الإنترنت أو من خلال مركز الاتصال الخاص بنا أو على الموقع الشبكي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA).

أثناء عملية تقديم الطلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA)، سيطلب منكم إدخال رقم ملف المقيم الخاص بكم. ويظهر هذا الرقم على تأشيرتكم ضمن "ملف".

كما يمكنكم زيارة الموقع الشبكي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) للاطلاع على حالة طلبكم. وفي حال تمت الموافقة على طلبكم، ستتلقون رسالة بالبريد الإلكتروني تحتوي على رقم مرجعي خاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA). وإذا تعذرت معالجة الطلب في وقت تقديمه، يمكنكم إعادة المحاولة بعد أربعة أيام. ولا داعي لمتابعة حالة الطلب مع مركز الاتصال أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA).

موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مطلوبة لحاملي تأشيرة الإقامة في دبي فقط.

جميع حاملي التأشيرات الصادرة من الإمارات الأخرى

إذا كنتم تحملون تأشيرة دخول صادرة من أي إمارة أخرى غير دبي، يتعين عليكم الحصول على إذن دخول من الحكومة الاتحادية من خلال uaeentry.ica.gov.ae



قبل سفركم

إجراء اختبار COVID‑19 PCR:

إذا كانت دبي هي وجهتكم النهائية، يتعين عليكم إجراء اختبار COVID‑19 PCR والحصول على نتيجة سلبية قبل 96 ساعة من المغادرة وإحضار الشهادة عند إنجاز إجراءات السفر، يشمل ذلك المسافرين في رحلات العبور في دبي القادمين من وجهات معينة.

يتعين إجراء الاختبار قبل ما لا يزيد عن 96 ساعة من وقت المغادرة.

يتعين أن تكون الشهادة لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). شهادات الاختبار الأخرى بما في ذلك اختبارات الأجسام المضادة والاختبارات المنزلية غير مقبولة في دبي.

إحضار شهادة رسمية مطبوعة عند إنجاز إجراءات السفر ‑ لن يتم قبول الرسائل النصية القصيرة والشهادات الرقمية. لن يتم قبولكم على متن الرحلة بدون شهادة نتيجة اختبار سلبية مطبوعة.

إذا كنتم تسافرون في رحلة عبور في دبي

لم يعد اختبار COVID‑19 PCR مطلوبا لجميع المسافرين ‑ فهو إلزامي فقط لأولئك الذين يصلون من البلدان التالية أو / وعندما تطلب دولة الوجهة ذلك:

الشرق الأوسط وأفريقيا: أنغولا، رواندا، ساحل العاج، زامبيا، غانا، السنغال، تونس، أوغندا، السودان، مصر، إثيوبيا، أرض الصومال، تنزانيا، سوريا، إريتريا، كينيا، الأردن، المغرب، العراق، جنوب السودان، جيبوتي، غينيا، زيمبابوي، إيران، لبنان، إسرائيل

أوروبا: جمهورية التشيك، رومانيا، الجبل الأسود، مالطا، جورجيا، أوكرانيا، اليونان، كرواتيا، قبرص، المجر، روسيا، سلوفاكيا، مولدوفا

آسيا باكستان، الهند، فيتنام، ميانمار، كمبوديا، بنغلاديش، الفلبين، أفغانستان، طاجيكستان، تركمانستان، نيبال، أوزبكستان

أميركا الشمالية: الولايات المتحدة الأميركية (كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس)

أميركا الجنوبية: الأرجنتين والبرازيل وشيلي

إعفاءات الاختبار:

ويتم إعفاء الأطفال حتى سن 12 عاما والمسافرين من أصحاب الهمم الذين يعانون من عجز معتدل أو حاد من إجراء هذا الاختبار.

يعفى مواطنو الإمارات العربية المتحدة من إجراء اختبار PCR قبل مغادرتهم من نقطة المغادرة الأصلية إلى دبي. سيتم اختبارهم عند الوصول إلى دبي.

مختبرات كوفيد 19:

حددت حكومة الإمارات العربية المتحدة مختبرات معينة. يمكنكم استخدام المختبرات الموصى بها في القائمة أو أي مختبرات موثوقة ومعتمدة في بلد مغادرتكم الأصلي لإجراء اختبار COVID‑19 PCR.

إذا كنتم تسافرون من الهند أو باكستان أو بنغلاديش، يتعين عليكم إجراء الاختبار في أحد المعامل المدرجة في وثيقة المعامل المعتمدة ليتم قبولكم على متن الرحلة.

عند إنجاز إجراءات السفر

يتعين على جميع المسافرين إلى دبي بمن فيهم المسافرين في رحلات العبور، إكمال نموذج الإقرار الصحي وتقديمه إلى الموظفين عند إنجاز إجراءات السفر، يمكنكم تنزيل النموذج الآن وإحضاره معكم إلى المطار، أو يمكنكم إكماله عند إنجاز إجراءات السفر.

أثناء رحلتكم

كما يتعين عليكم أيضا تعبئة استمارة الخضوع للحجر الصحي التي سيتم توفيرها على متن الطائرة إذا كانت دبي وجهتكم النهائية. يرجى تسليم هذه الاستمارة إلى موظفي هيئة الصحة بدبي عند الوصول.

عند الوصول

قدموا نموذج تعهد الحجر الصحي إلى موظفي هيئة الصحة بدبي عند وصولكم.

قد يتعين عليكم الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) آخر للكشف عن فيروس كورونا عند الوصول. وإذا أجريتم اختبارا في المطار، يتعين عليكم البقاء في مكان إقامتكم إلى حين استلام نتيجة الاختبار.

وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، سيطلب منكم الخضوع للعزل واتباع إرشادات هيئة الصحة بدبي.

يتعين عليكم أيضا تنزيل COVID19 ‑ DXB Smart App iOS ‑ Android

سكان دبي الذين يسافرون من دبي

سيحتاج المسافرون إلى إجراء اختبارات PCR فقط إذا تم طلب ذلك من قبل الدولة التي يسافرون إليها.

إذا سافرتم من دبي وعدتم إليها ستطبق الإجراءات المذكورة أعلاه على رحلة العودة.

لا يتعين على المقيمين في دبي الحصول على موافقة من حكومة دبي للمغادرة. ولكن يتعين عليكم الحصول على موافقة للعودة.

يرجى التحقق من متطلبات البلد الذي تسافرون إليه. تتغير لوائح السفر بشكل متكرر. قد تحتاجون إلى إجراء اختبار COVID‑19 PCR قبل أن تغادروا أو نوع آخر معين من اختبارات COVID‑19 كما تحدده وجهاتكم.

إليكم قائمة بالمختبرات المعتمدة لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا في دبي حيث يمكنكم إجراء الاختبار قبل السفر إلى وجهتكم.

نقدم تغطية مجانية تلقائية لتكاليف COVID‑19 الصحية والحجر الصحي أثناء سفركم إلى الخارج. اكتشفوا المزيد.

أسعار خاصة لاختبار COVID‑19 PCR لمسافري طيران الإمارات

يمكن لمسافري طيران الإمارات إجراء اختبار COVID‑19 PCR بسعر خاص قدره 150 درهما في المستشفى الأميركي عيادة مدينة دبي للإعلام والمستشفى الأميركي عيادة البرشاء والمستشفى الأميركي عيادة الخوانيج (الافتتاح نهاية سبتمبر). يمكن إجراء الاختبار في المنزل أو في المكتب في دبي لمسافرين اثنين على الأقل مقابل 250 درهما. ستكون نتائج الاختبار متاحة في غضون 48 ساعة.

يتعين على المسافرين تقديم تذكرة سفر أو بطاقة صعود إلى الطائرة صالحة (المغادرة في غضون شهر واحد من تاريخ الاختبار)، وبطاقة هوية لإجراء اختبار COVID‑19 PCR بهذه الأسعار.

يتعين على المسافرين إجراء الاختبار خلال الفترة التي تتطلبها وجهتهم ولن تتحمل طيران الإمارات المسؤولية إذا لم تظهر نتائج الاختبار في الوقت المناسب للسفر.

السفر من دبي إلى الصين

هناك متطلبات ووثائق خاصة لاختبار الكشف عن فيروس كورونا تحتاجون إلى إكمالها إذا كنتم مسافرين من دبي إلى الصين. يرجى التحقق من الإجراءات ومتطلبات السفر إلى الصين قبل السفر.

السفر من دبي إلى أبوظبي

هناك قواعد محددة ينبغي التقيد بها عند السفر إلى أبوظبي برا. يتعين أن يصطحب جميع المسافرين الذين يدخلون إلى أبوظبي شهادة نتيجة اختبار COVID‑19 PCR سلبية صادرة قبل ما لا يزيد عن 96 ساعة. قد يطلب منكم الخضوع للحجر الصحي اعتمادا على مدة مكوثكم في الإمارات العربية المتحدة.

المسافرون القادمون

في حال سفركم إلى أبوظبي مباشرة بعد وصولكم إلى دبي، يتعين عليكم اصطحاب شهادة نتيجة اختبار COVID‑19 PCR سلبية صادرة قبل ما لا يزيد عن 96 ساعة وإجراء اختبار DPI على الحدود. يتعين عليكم أيضا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما وارتداء سوار التعقب. قد يكون الحجر الصحي في المنزل أو في فندق أو في مكان إقامة توفره السلطات الصحية. بعد 12 يوما يتعين عليكم إجراء اختبار COVID‑19 PCR آخر. إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية يمكنكم خلع سوار التعقب بعد 14 يوما. إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية يتعين عليكم اتباع إرشادات هيئة الصحة في أبوظبي.

إذا كنتم قد مكثتم في الإمارات العربية المتحدة لمدة تصل إلى 14 يوما

سيتم تقليل مدة الحجر الصحي بما يساوي عدد أيام مكوثكم في الإمارات الأخرى. على سبيل المثال إذا كنتم مكثتم في دبي لمدة 10 أيام قبل دخول أبوظبي سيكون عدد أيام الحجر الصحي بالنسبة لكم 4 أيام بعد دخول أبو ظبي.

إذا كنتم قد مكثتم لأكثر من 14 يوما في إمارة أخرى قبل دخول أبوظبي

يتعين عليكم تقديم نتائج اختبار COVID‑19 PCR السلبية أو نتائج اختبار الدم بالليزر DPI السلبية الصادرة قبل ما لا يزيد عن 96 ساعة من وصولكم إلى حدود أبوظبي. إذا كنتم ستقيمون في أبوظبي لمدة ستة أيام متتالية أو أكثر، يتعين عليكم إجراء اختبار COVID‑19 PCR آخر بحلول اليوم السادس. تقديم هذه الاختبارات يعد مطلب قانوني. اكتشفوا أماكن إجراء الاختبار في دبي قبل دخولكم إلى أبوظبي .

استئناف الرحلات

وتجدر الإشارة إلى أن القيود المطبقة على الرحلات والسفر والمتعلقة بجائحة كورونا لا تزال سارية المفعول في الكثير من البلدان حول العالم. علاوة على ذلك، نحن نراقب تطور الأوضاع عن كثب، ونأمل استئناف تقديم الخدمات بمجرد أن تسمح لنا الظروف بذلك. ويشمل ذلك الحصول على الموافقات الحكومية وتخفيف القيود المفروضة على السفر واستئناف الرحلات التجارية. وسنعلن عن استئناف تقديم الخدمات عندما تسمح لنا الأوضاع بذلك. تعرفوا على الوجهات التي نسير الرحلات منها وإليها.

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