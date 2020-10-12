«القابضة» تطلق «كيو لصناعة السوق»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «القابضة» (ADQ)، التي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، إطلاق شركة «كيو لصناعة السوق» وبدأت الشركة نشاطها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال محمد الحمادي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعزيز وتشجيع المشاركة في أسواق الأوراق المالية من أجل زيادة السيولة وتحفيز تكوين رأس المال والنمو الاقتصادي. وتؤدي أسواق المال التي تتمتع برأسمال أكثر سيولة وكفاءة دوراً مهماً في أي دولة تسعى إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، والذي يهدف بدوره إلى تأسيس نظام أعمال أكثر تنافسية وشفافية واندماجاً مع الاقتصاد العالمي.

وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: تقدم «كيو لصناعة السوق» مجموعة واسعة من الخبرات المتخصصة والتقنيات المبتكرة ومبادرات تطوير رأس المال لصالح الشركات المدرجة والمساهمين. وباعتبارها صانع سوق جديداً، ستعمل «كيو لصناعة السوق» على تعزيز السيولة وجودة سوق المال في أبوظبي، وهو ما يعكس أساس الهدف الذي تسعى «القابضة» إلى تحقيقه والمتمثل بتعزيز النشاط الاقتصادي مدعوماً بسوق رائد للأوراق المالية يمتلك أحدث التقنيات، بما يسهم في نمو وتطور الإمارة.

وبهدف تسهيل ودعم نشاطات شركة «كيو لصناعة السوق» كصانع سوق مستقل الإدارة، يتاح للشركة الاستفادة من صندوق نقدي تم تخصيصه لصناعة السوق في بداية هذا العام ضمن حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بإمارة أبوظبي.

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