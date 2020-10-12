جلسة تدريبية لسيدات أعمال دبي وكرييتيف زون

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس سيدات أعمال دبي بالشراكة مع كرييتيف زون، أولى الجلسات التدريبية الافتراضية لبرنامج مسرعات الأعمال «She Leads» الأول من نوعه على مستوى دبي وإحدى مبادرات المجلس التي تهدف إلى تدريب ودعم ورعاية رائدات الأعمال من خلال جلسات تدريبية مكثفة عن بعد مدة 12 أسبوعاً.

وشهدت الجلسة التي حملت عنوان «منصة إطلاق الأعمال»، وقدمتها حميرة علي مدير مؤسسة «Intuitive Change»، مشاركة واسعة من سيدات ورائدات الأعمال والمهتمين، حيث عرّفت المشاركات على أهم المبادئ لإطلاق مشروع ناجح، فضلاً عن التركيز على نموذج العمل وخطة المشروع التي تساعد على صوغ اقتراح العمل ضمن صفحة واحدة، كما تمنح رائد الأعمال الأدوات اللازمة لإنجاح مشاريعها، وتوقع الأخطاء وتفاديها قبل حدوثها، كما نوهت حميرة علي بأن النساء يشكلن نسبة 51 % من سكان العالم، و33 % من رواد الأعمال، مؤكدة أن برنامج مسرعات الأعمال يمنح المشاركات جميع الأدوات اللاتي يحتجنها لبدء أعمالهن.

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