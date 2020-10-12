«سكاي واردز طيران الإمارات».. 20 عاماً و27 مليون عضو

المصدر: دبي - البيان

احتفل سكاي واردز طيران الإمارات ببلوغ 20 عاماً من التميز والابتكار والمكافآت القيّمة. وواصل برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات وفلاي دبي على مدى العقدين الماضيين تنمية قاعدة عضويته بتقديم تجارب شخصية ثرية لأعضائه في جميع أنحاء العالم. كما استمر في تنويع شراكات علامته التجارية واستخدام التكنولوجيا الرقمية المبتكرة، لتزويد أعضائه بمزيد من الطرق لكسب المكافآت والاستمتاع بها.

وبلغ عدد أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات 27 مليوناً في مختلف دول العالم، منهم أكثر من 32 ألف عضو مؤسس انضموا إلى البرنامج في عام 2000 وما زالوا نشطين. واحتفالاً بمرور 20 عاماً على انطلاقه، يقدم برنامج الولاء لأعضائه ضعفي أميال الفئة على أي رحلة يحجزونها بحلول 10 ديسمبر 2020، للسفر حتى 31 مارس 2021. كما يستطيع الأعضاء المؤسسون كسب ضعفي أميال الفئة وضعفي أميال سكاي واردز على أي رحلة يحجزونها بحلول 10 ديسمبر 2020، للسفر حتى 31 أغسطس 2021.

ويأتي أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من أكثر من 180 دولة، بمن فيهم 3.5 ملايين عضو من المملكة المتحدة، و2.7 مليون في الولايات المتحدة ومليونان في أستراليا و1.9 مليون في الهند و1.9 مليون عضو في الإمارات.

مرونة أكبر

واصل سكاي واردز طيران الإمارات توسيع نطاق شراكاته على مدى عشرين عاماً الماضية من أجل توفير عروض جديدة قيّمة وحصرية لقاعدة أعضائه. ويرتبط البرنامج حالياً مع نحو 200 شريك، منهم 16 ناقلة جوية وأكثر من 100 شريك فندقي و33 شريكاً مالياً و22 شريكاً في قطاعي التجزئة والمنتجات الفاخرة و7 شركاء لتأجير السيارات.

وأطلق البرنامج أوائل العام الجاري skywardsmilesmall.com حيث قدم أكثر من ألف طريقة جديدة لكسب الأميال عند التسوق عبر الإنترنت مع العلامات التجارية الشهيرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ولتوسيع شراكاته المالية، أطلق البرنامج بطاقة سكاي واردز طيران الإمارات Mastercard بالشراكة مع باركليز، وهي أول بطاقة ائتمان تحمل علامة طيران الإمارات في الولايات المتحدة، ما يتيح للعملاء جمع مزيد من الأميال مقابل إنفاقهم اليومي ومشترياتهم أثناء السفر.

وعزز برنامج «عائلتي»، الذي أُطلق في 2018، ميزاته وأتاح لأفراد العائلة تجميع ما يصل إلى 100% من جميع أميال سكاي واردز المكتسبة على رحلات الناقلات الشريكة وليس على رحلات طيران الإمارات فقط.

فنادق

يمكن لأعضاء سكاي واردز كسب آلاف الأميال مع Emirates Skywards Hotels لدى ما يزيد على 400 ألف فندق في أكثر من 900 وجهة حول العالم، وبحد يصل إلى 2500 ميل إضافي في الليلة عند الدفع باستخدام واحدة من بطاقات ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات ذات العلامة التجارية المشتركة.

ويمثل قيام برنامج سكاي واردز طيران الإمارات بإطلاق عروض شخصية مدمجة في الحجز ميزة أولى على مستوى الصناعة،

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