70 % من تمويلات القطاع الخاص للصناعة والأعمال

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت بيانات المصرف المركزي عن وصول الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص إلى 1.14 تريليون درهم في نهاية أغسطس، مقابل نحو 1.15 تريليون في يوليو، ومقابل 1.14 تريليون نهاية 2019. واستحوذت أنشطة الصناعة والأعمال على 70% من إجمالي تمويلات القطاع الخاص، لتصل إلى 820.77 مليار درهم بنهاية أغسطس من 826.24 ملياراً في نهاية يوليو و802.21 مليار في ديسمبر 2019.

ووصل الرصيد التراكمي لتمويلات المؤسسات المالية إلى 17.18 مليار درهم في نهاية أغسطس، بزيادة علي أساس شهري نسبتها 0.8% مقارنة بنحو 17.05 ملياراً في يوليو وبارتفاع منذ بداية العام الجاري بنسبة 12% مقارنة بنحو 15.34 ملياراً نهاية العام الماضي.

الذهب

من ناحية أخرى، ارتفعت أصول المصرف المركزي من السبائك الذهبية إلى 8.98 مليارات درهم في نهاية أغسطس، بزيادة 122.2% مقارنة بنحو 4.04 مليارات في نهاية ديسمبر 2019، ما يعني إضافة سبائك ذهبية بقيمة 4.94 مليارات خلال 8 أشهر.

ووفق بيانات حديثة للمصرف صدرت أمس، ارتفعت أصول المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 6.2% مقارنة بنحو 8.46 مليارات في يوليو، ما يعني إضافة سبائك ذهبية بقيمة 525 مليوناً خلال أغسطس.

وتشهد أصول المركزي من السبائك الذهبية زيادة متواصلة منذ العام الماضي، حيث كانت عند 2.7 مليار درهم في سبتمبر 2019، مرتفعة من 1.13 مليار درهم في ديسمبر 2018، و1.15 مليار درهم في ديسمبر 2017 و1.01 مليار درهم في ديسمبر 2016.

ميزانية «المركزي»

وسجلت ميزانية المصرف في جانب الأصول نحو 454.15 مليار درهم في نهاية أغسطس، بزيادة على أساس شهري 1.7%، مقابل 446.36 ملياراً في يوليو، وبارتفاع على أساس سنوي بنسبة 7.5%، مقابل 422.61 مليار درهم في أغسطس 2019.

وتوزّعت أصول المصرف بواقع 260.97 ملياراً للنقد والأرصدة المصرفية في أغسطس، مقابل 251.12 ملياراً في يونيو، إلى جانب استثمارات بنحو 58.57 مليار درهم، مقابل 55.07 ملياراً في يوليو.

وتوزعت الأصول بواقع 80.96 مليار درهم للودائع في نهاية أغسطس، مقابل 86.47 ملياراً في يوليو، إلى جانب 44.24 مليار درهم للقروض والسلف، و9.41 مليارات درهم للأصول الأخرى.

الأصول الأجنبية

ورفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 355.2 مليار درهم بنهاية أغسطس، بارتفاع على أساس شهري 0.4%، مقابل 353.78 ملياراً في يوليو، وبانخفاض على أساس سنوي 4.7%، مقابل 372.81 ملياراً في أغسطس 2019. ووصل النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 310.1 مليارات في أغسطس مقابل 318.1 مليار في يوليو. وارتفعت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 12.66 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 9.17 مليارات في يوليو، وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 32.43 ملياراً.

الشيكات

وأظهرت إحصائيات «المركزي» ارتفاع القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة من خلال نظام مقاصة الشيكات إلى 650.41 ملياراً لنحو 13.99 مليون شيك. ووصلت قيمة الشيكات المتداولة في أغسطس لنحو 79.58 مليار درهم لعدد 1.77 مليون شيك، مقابل 76.92 ملياراً لـ 1.66 مليون شيك في يوليو، وظل فبراير الشهر الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الشيكات المتداولة بنحو 103.5 مليارات من خلال 2.165 مليون شيك.

إيداعات

بلغ إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» 134.76 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام منها 134.75 مليار درهم ورقية و13.1 مليون درهم معدنية مقابل نحو 216.68 مليار درهم خلال العام الماضي، موزعة بواقع 216.65 مليار درهم ورقية و33.45 مليوناً معدنية.

سحب

بلغ إجمالي المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نحو 149.88 مليار درهم منها نحو 149.85 ملياراً ورقية و35 مليوناً معدنية مقابل نحو 225.68 مليار درهم في 2019، منها نحو 225.6 ملياراً ورقية و68.74 مليوناً معدنية.

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