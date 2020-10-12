«إعمار» يُعزز صعود سوق دبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق دبي المالي رابحاً 363 مليون درهم، مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية يقودها «إعمار»، فيما هبط سوق أبوظبي مدفوعاً بهبوط الثلاثي القيادي «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار»، فيما انخفضت السيولة دون 400 مليون درهم مع سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لنتائج الشركات الفصلية.

وارتفع سوق دبي 0.41% إلى 223.57 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والنقل والخدمات والاستثمار والتأمين والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.4% عند 4492.63 نقطة على أثر تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 398.96 مليون درهم، منها 97.96 مليوناً في دبي، و301 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 220.92 مليون سهم، موزعة بواقع 160.35 مليوناً في دبي و60.35 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3284 صفقة. واستحوذ سهما «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» على 41% من السيولة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.91% مع نمو «إعمار العقارية» 0.75% و«داماك» 3.06% و«الاتحاد العقارية» 4.23% و«ديار» 0.72%، وارتفع قطاع الاستثمار 1.2% مدفوعاً بمكاسب «دبي للاستثمار» 0.89% و«سوق دبي المالي» 1.48%، و«شعاع كابيتال» 4.65%.

وارتفع قطاع النقل 3.12% مع نمو «العربية للطيران» 3.67%، و«أرامكس» 2.87%، و«الخليج للملاحة» 1.24%، بينما انخفض قطاع البنوك 0.65% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.42%، فيما استقر «دبي الإسلامي».

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 23 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 15 مليون درهم، ثم «الإثمار» 9.7 ملايين درهم. وحقق «شعاع كابيتال» أكبر ارتفاع بنسبة 4.65%، فيما كان «الإثمار» الأكثر انخفاضاً 4.89%، وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 9.6 ملايين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.69% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.9% فيما نما «أبوظبي الإسلامي» 0.24% واستقر «أبوظبي التجاري». وانخفض قطاع العقار 0.54%، ونزل قطاع الاتصالات 0.24%. ونزل قطاع الاستثمار 0.78%. وارتفع قطاع الطاقة 0.21%. وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 84.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 79.7 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 41.4 مليون درهم. وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 14.91%، فيما كان «بنك رأس الخيمة الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.94%. وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 39.24 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

افصاحات

★ يجتمع مجلس إدارة «الاتحاد العقارية» غداً لاتخاذ قرارات بالتمرير ومن ضمنها اعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة للربع الثالث من العام الجاري.

★ أكد مصرف السلام البحرين أنه لم يتم منح أي تمويل لشركة «ايه ايان» للعقارات.

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