سوق دبي: تداول العقود المستقبلية 18 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي أمس انضمام مجموعة من شركات الوساطة ومزودي البيانات وخدمات التقنية إليه كشركاء لإطلاق منصته الجديدة لتداول العقود المستقبلية للأسهم المُزمع تدشينها يوم 18 أكتوبر في خطوة تسهم في فتح آفاق جديدة للمستثمرين وشركات الوساطة على حد سواء من خلال الاستفادة من تداول فئة أصول جديدة توفر فرصاً استثمارية واعدة، وتتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط، علاوة على الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية.

وحصلت 10 شركات وساطة وهي: بي اتش مباشر للخدمات المالية، الضمان للأوراق المالية، المجموعة المالية هيرميس (الإمارات)، أرقام سيكيوريتيز، شعاع للأوراق المالية، جلوبال لتداول الأسهم والسندات، الدار للأسهم والسندات، الرمز كابيتال، سيكو للوساطة المالية، ومينا كورب للخدمات المالية على ترخيص السوق كعضو تداول مشتقات الأسهم.

وضم السوق أيضاً إس كيه أدفايزري، المبتدئ لتقنية المعلومات، جلوبال ماركت أكسيس القابضة (DIFC) وهواريزون سوفتواير كمزودي تقنية ومزودي بيانات للمنصة الجديدة، التي ستنطلق بتداول عقود مستقبلية لآجال مختلفة تتراوح بين شهر وشهرين و3 شهور على الأسهم الفردية لمجموعة من الشركات النشطة المدرجة في السوق بما في ذلك: إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إعمار للتطوير، وإعمار مولز.

إطار تنظيمي

وتعتمد المنصة على إطار تنظيمي متطور وفق أفضل الممارسات العالمية يوفر بيئة عمل مثالية تتيح مشاركة نشطة من قِبل المستثمرين والوسطاء سواء في ما يخص تداول العقود المستقبلية أو تقديم خدمة صناعة السوق. وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «نرحب بانضمام هذه الكوكبة من شركات الوساطة ومزودي التقنية والبيانات كشركاء في إطلاق هذه المبادرة النوعية التي تأتي ضمن جهودنا الدؤوبة لتنويع المنتجات وفئات الأصول المتداولة في السوق. ونتطلع للتعاون مع شركاء الإطلاق، إضافة إلى شركات الوساطة الأخرى التي أبدت اهتماماً بالحصول على عضوية سوق مشتقات الأسهم في المرحلة المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على العقود المستقبلية وفئات الأصول الجديدة ».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز