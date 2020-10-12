«الإمارات الإسلامي» يروج لـ «كنوز»

المصدر: دبي - البيان

أطلق «الإمارات الإسلامي»، حملة ترويجية جديدة تستمر حتى 31 ديسمبر. وتتيح لمتعاملي حساب التوفير «كنوز» فرصة الفوز بجوائز قيّمة تشمل 6 سيارات تيسلا، ومليون درهم نقداً، وجوائز نقدية أسبوعية بقيمة 50 ألف درهم.

وتشمل الحملة الترويجية متعاملي حساب «كنوز» الحاليين والجدد، حيث يؤهلهم كل متوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم يحتفظون به في حسابهم لفرصة واحدة للدخول في السحب على إحدى الجوائز الكبرى. ويحظى المتعاملون أيضاً بفرصة الفوز بالجوائز النقدية الأسبوعية وقيمة كل منها 50 ألف درهم، حيث يؤهلهم الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم لفرصة واحدة للدخول في السحب.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: في ظل الظروف الراهنة، شهدنا نمواً ملحوظاً في إقبال الأسر على التوفير، انطلاقاً من الحرص على التحوط للتقلبات المالية. ومن هنا تأتي أهمية حملتنا التي نهدف من خلالها إلى مساعدة متعاملينا على تحقيق أهدافهم للتوفير عبر منحهم فرصة الفوز بالجوائز القيمة لبلوغ أحلامهم وطموحاتهم.

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