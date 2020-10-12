شعاع كابيتال تطلق «صندوق تمويل الفرص»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شعاع كابيتال» إطلاق «صندوق شعاع لتمويل الفرص» بحجم 200 مليون دولار، والذي يستهدف الاستثمار التمويلي في شركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تأسيس الصندوق في 29 سبتمبر، ونجح خلال الفترة الماضية في استقطاب 68 مليون دولار من مستثمرين متعددين.

ويأتي توجه شعاع إلى إطلاق أول صناديقها التمويلية المتخصصة، بعد النجاح المتواصل في تنفيذ عدد من عمليات التمويل والأنشطة الائتمانية ذات الطابع الاستثماري، التي تجاوز حجمها 250 مليون دولار، محققة عوائد بمعدل قارب 15%، إضافة إلى تنفيذها عمليات إعادة هيكلة وترتيب تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار. ويتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في تحقيق عائد جذاب مع المحافظة على رأس المال، من خلال استثمارات مستهدفة ذات الطابع الاستراتيجي في مجال التمويل الرئيسي وتمويل الميزانين والتمويل الموحد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات والشركات العاملة في دول التعاون.

والصندوق هو صندوق مغلق، مدته محددة بأربع سنوات وهو الرابع الذي تعلن عنه شعاع في 2020. وتواصل الشركة جذب رؤوس الأموال من المستثمرين، وجمعت أكثر من 140 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تشمل لائحة المستثمرين في الصندوق عدداً من الشركاء الإقليميين والدوليين.

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