العقار يعود تدريجياً إلى ما قبل الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت شركة «كوليرز انترناشيونال» الكندية، في استبيان أجرته مؤخراً، عودة تدريجية لقطاع العقارات بالإمارات إلى أوضاعه الطبيعية التي كانت سائدة قبل جائحة «كوفيد 19». وأظهرالاستبيان أن 82% من أفراد العينة يرون زيادة في الشراء عن طريق القروض العقارية في دبي تحديداً، وذلك نتيجة زيادة في الطلب. وتعزى العودة إلى الإدارة المتميزة من جانب حكومة دبي لأزمة الجائحة، وإعادة افتتاح الأنشطة مُجدداً. وذكرت أن أسعار العقارات في دبي التي باتت جاذبة للمشترين، وانخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، وانخفاض قيمة الرسوم المفروضة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز