«أرابتك» مستمرة في خطة التصفية

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «أرابتك القابضة» أن مجلس إدارتها ناقش في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي جميع القرارات والإجراءات اللازمة للمضي قدماً في خطة التصفية.فيما أكد سوق دبي المالي استمرار إيقاف تداول أسهم «أرابتك» لحين ورود إشعار آخر وذلك بناء على التوجيهات الواردة من هيئة الأوراق المالية والسلع.وصوت مساهمو «أرابتك» في اجتماع العمومية الذي عقد أخيراً لصالح عدم استمرارية الشركة وحلها نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة. والقرار الذي تم التصويت عليه في الاجتماع جاء بعد دراسة خيارات استراتيجية متعددة من قبل مجلس الإدارة بناء على التحليل المالي المعتمد من متخصصي عمليات إعادة الهيكلة «أليكس بارتنرز».

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