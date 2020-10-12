«إينوك» توفر وقود «بيوديزل» لأساطيل الشركات عبر منصة جديدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة التابعة لمجموعة «إينوك» والمختصة بتوصيل الوقود للشركات، عن إطلاق خدمة توصيل وقود «بيوديزل» لأساطيل الشركات، موفرة وصولاً سهلاً ويسيراً لمنتجات وقود «بيوديزل» B5 وB20 وB100، ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل «إينوك لينك» المنصة الرقمية الوحيدة لتوصيل الوقود، التي تقدّم هذا النوع من الوقود في الإمارات.

ويعدّ «بيوديزل» من بدائل الوقود المتطورة الصديقة للبيئة، والتي تساعد في تحسين أداء محركات الديزل، وقد أثبت كفاءة عالية في خفض البصمة الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة. ويتم استخدام هذا المنتج، الذي جرى اختباره واعتماده في دولة الإمارات، من قبل العديد من الشركات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، علاوة على قطاع الإنشاءات.

ولتوفير هذه الخدمة، خصصت «إينوك لينك» عدداً من الشاحنات لتوصيل وقود «بيوديزل»، بسعات لخزاناتها، تتراوح بين 800 إلى 5000 لتر لخدمة العملاء الحاليين والجدد، بما يضمن تلبية الطلب على هذا النوع من الوقود. وتخطط المنصة أيضاً لزيادة عدد مركبات أسطولها، لمواكبة الطلب المتنامي من قبل العملاء في المستقبل القريب.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «شهدنا إقبالاً متنامياً من قبل عملائنا من الشركات على خيارات الوقود الصديقة للبيئة، والتي لا تقتصر فوائدها على تقليل الانبعاثات فحسب، بل تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية لعملياتهم، وهي توجّهات تنسجم في المضمون والأهداف مع رؤية الإمارات 2021 للحفاظ على البيئة وتعزيز تطوّر البنية التحتية».

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