رأس الخيمة تعزز التعاون التجاري مع رواندا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استعرض محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، فرص التعاون البناء مع إيمانويل هاتيجيكا، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، لوضع خطط عمل مشتركة ومضاعفة الجهود للارتقاء بالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص لدى الجانبين، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها كل جهة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أخيراً في غرفة رأس الخيمة بحضور عارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد حسن السبب، مدير عام الغرفة بالوكالة، وإيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بالغرفة.

وقال النعيمي: تتميز رواندا بوفرة المواد الخام ذات الجودة العالية والمستخدمة في العديد من الصناعات والمنتجات التي تنتجها دول العالم المختلفة، كذلك فإن رأس الخيمة تحتضن أكثر من 6000 مصنع في الإمارة، حيث تنتج مختلف المنتجات، لذا يمكنها الاستفادة من تلك المواد الخام، لافتاً إلى ضرورة العمل المشترك لإيجاد وتوفير المحفزات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين لدى الطرفين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق الجانبين، بما يمكنهم من إيجاد أسس مميزة لتطوير التعاون التجاري المشترك.

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