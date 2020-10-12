«تاليس» و«Hub71» تدعمان الابتكار المحلي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت «تاليس الإمارات للتقنيات» و«Hub71»، مذكرة تفاهم لدعم تطوير منظومة الابتكار والتعليم في الإمارات. وتهدف المؤسستان، اللتان تحظيان بسمعة مميزة على الصعيد التكنولوجي، إلى الجمع بين الخبرات من العالم الصناعي، مع «Hub71»، المنصة التكنولوجية الديناميكية العالمية في أبوظبي، والمعرفة المحلية من الجامعات لتطوير تقنيات جديدة، ما يؤدي إلى منتجات وأنظمة مميزة.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل «تاليس الإمارات للتقنيات» مع الشركات الناشئة التي تتخذ من منصة «Hub71» مقراً لها، وغيرها من الجهات في المنصة، خلال السنوات القادمة، لمناقشة وتحديد فرص التعاون المختلفة. وسوف يتمكن مجتمع الأعمال في «Hub71»، من الاستفادة من فعاليات وورش عمل «تاليس الإمارات للتقنيات» كل عام، بقيادة خبراء من «تاليس»، بالإضافة إلى ذلك، سينضم موظفو «تاليس» إلى برنامج التوجيه الذي توفره «Hub71»، حيث ستوفر هذه المبادرات لرواد الأعمال المحليين والشركات الناشئة، الاستفادة من خبرات المهندسين والمطورين الأكثر خبرة، ضمن شبكة «تاليس» الدولية.

وتطلق «تاليس الإمارات للتقنيات»، تحدياً سنوياً لإشراك روّاد الأعمال والطلاب من الجامعات المحلية، حيث سيقام أول «هاكاثون» لـ «تاليس» في 23 أكتوبر 2020، وهو مفتوح الآن للتسجيل، من خلال الاستخدام المبتكر للتقنيات الرقمية. وسيستفيد المشاركون من قوة الجيل الجديد للصيانة 4.0، لتحويل النظام شديد التعقيد على نطاق واسع إلى الإتاحة النهائية.

وتعد «تاليس الإمارات للتقنيات» شركة إماراتية مملوكة بالكامل لمجموعة «تاليس» العالمية، أما «Hub71»، فهي المنصة التكنولوجية العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتدعم نمو الشركات الناشئة في المنطقة من خلال تقديم الحوافز، وإمكانية الوصول إلى الفرص المتوفرة في السوق والتمويل.

وقال برنارد رو، الرئيس التنفيذي لشركة «تاليس الإمارات»: تلعب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، دوراً أساسياً في اقتصادنا، من خلال الجمع بين التطورات الهائلة في أحدث التقنيات والإنتاج المادي والعمليات.

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