«فيرلوب دوت آي أو» تؤسس مقراً إقليمياً في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فيرلوب دوت آي أو»، منصة أتمتة خدمة العملاء، تأسيس مقر إقليمي لها في مدينة مصدر بأبوظبي. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في الوقت الذي يشهد به التسوق الإلكتروني مزيداً من التقدم في الإمارات.

وقال جاورف سنغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «فيرلوب دوت آي أو»: تتركز خطط التوسع الكبرى لدى الشركة على مدينة أبوظبي، التي تتهيأ لتصبح بمقام وادي السيليكون في منطقة الشرق الأوسط. إذ تستقطب أبوظبي نخبة من أصحاب المواهب الريادية رفيعة المستوى للعمل بشكل استباقي مع الهيئات التشريعية المحلية والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة. وسيشكّل المقر الإقليمي للشركة في أبوظبي مركز ابتكار مفتوحاً لجميع الشركاء المحتملين عبر قطاعات الخدمات المالية، والسفر، والضيافة والرعاية الصحية.

وأضاف: نعمل حالياً على توظيف باحثين ومهندسين متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توظيف متخصصين في المبيعات والتسويق أيضاً. ونتطلع إلى بناء شراكات مع هيئات بحثية محلية ودولية رائدة في الإمارات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة من أجل العمل على تنفيذ خططنا معاً.

وكانت «فيرولوب دوت آي أو» قد نجحت مؤخراً في جمع 5 ملايين دولار في جولة تمويل أولي فئة (أ)، بدعم من شركة أبوظبي التنموية القابضة، وإدارة «فالكون إيدج كابيتال»، لدعم خططها التوسعية في الدولة.

وتمكّن منصة «فيرلوب» الشركات من أتمتة خدمة العملاء عبر قنوات عديدة وتعالج أكثر من 2 مليار استفسار من استفسارات الزبائن عبر مختلف عملائها، وتضم ما يزيد على 100 مليون مستخدم. كما يمكنها أتمتة لغاية 60% في غضون 30 يوماً.

وشهدت المنصة نمواً بنسبة 200% (في الإيرادات السنوية المتكررة) على مدار العامين الماضيين وسيتم استخدام الاستثمار في تعزيز خارطة طريق تطوير المنتجات الجريئة لديها، والتي تشتمل على توظيف أفضل المواهب عبر مجالات علوم وهندسة البيانات مع مواصلة التوسع الجغرافي المتسارع في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا والولايات المتحدة.

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