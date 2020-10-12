تطوير قدرات أعضاء «برنامج المشتريات الحكومية»

المصدر: دبي- البيان

نظمت أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع الأكاديمية للمؤسسة، برنامجاً تخصصياً افتراضياً (عن بعد)، تحت عنوان «الشهادة المهنية في إدارة المناقصات» لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أعضاء «برنامج المشتريات الحكومية»، من إعداد العروض الفنية والمالية بكفاءة، وصقل مهاراتهم التسويقية، والتعرف على إجراءات المشتريات والعقود لدى الجهات الحكومية. جاء ذلك بمبادرة من إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ويعتبر البرنامج ضمن البرامج التطويرية، التي تقوم بها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد استقطب البرنامج 40 مشاركاً، واستمر على مدار 4 أيام، تم خلالها تقديم 4 محاضرات عن بعد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وتجاوز معدل الرضا عن البرنامج نسبة 94%.

وقالت ابتهال الناجي، مديرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال: «صممنا هذا البرنامج المتخصص لتأهيل أعضاء برنامج المشتريات الحكومية من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مهاراتهم، لتمكينهم من فهم وإدراك متطلبات التقدم للمناقصات، وإعداد العروض الفنية والمالية للمناقصات بفاعلية كبيرة، واحتساب تكاليف المشاريع والمناقصات بمهارة، والقدرة على التعامل مع نظام تجاري للمشتريات الحكومية».

وقال رأفت وهبة، مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «نسعى في إدارة تطوير الشركات، إلى رفع كفاءة أعضاء برنامج المشتريات الحكومية، وتطوير قدراتهم وتمكينهم من التوسع في مشاريعهم، من خلال تعريفهم بأبرز الإجراءات، ورفع وعيهم حول آلية التعامل مع كل ما يتعلق بمشاريعهم».

وشكر محمد الحمادي، مؤسسة «سي تي سي سوليوشتز»، جهود مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذراعها الأكاديمية أكاديمية دبي لريادة الأعمال، المتواصلة لدعم المشاريع والشركات الناشئة وأعضاء المؤسسة بشكل خاص.

وأكد يعقوب الهوتي- شركة العوالي للإلكترونيات والكهربائيات أن البرنامج أسهم في معرفته وتعلمه لنقاط مهمة جداً قبل وأثناء وبعد المناقصة، منها: هل نحن بحاجة للتسويق لكي نكسب المناقصات أثناء التواصل مع الجهة التي تطرح المناقصات، وأيضاً الكاريزما التسويقية لرائد الأعمال وغيرها من المحاور.

وأشاد يونس البستكي، شركة تكنيكال كاليبريشن للمعايرة والمقاييس، بالبرنامج والورش التدريبية التابعة له، مؤكداً أنها اشتملت على محتوى علمي ومفيد بشكل كبير.

وأشارت الأكاديمية إلى أن البرنامج التطويري الجديد، سينطلق في 9 نوفمبر، وسيتم الإعلان عنه قريباً لإتاحة التسجيل للراغبين.

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