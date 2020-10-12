«داماك» تُرسي عقداً بـ181 مليوناً في «زاده»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «داماك العقارية» منح عقدٍ بقيمة 181 مليون درهم لشركة «عبر الإمارات للمقاولات»، لبدء أعمال الإنشاءات الرئيسة لبرج «زاده»، المكون من 26 طابقاً في منطقة الخليج التجاري بدبي.

ويجسد هذا العقد مدى قوة نموذج الأعمال الذي تتمتع به شركة داماك بمواجهة التحديات التي يمر بها السوق العقاري بسبب «كوفيد 19». ويؤكد أحدث تقرير «كوليرز إنترناشيونال»، المؤسسة العالمية للاستشارات العقارية، بدء تعافي السوق العقارية في دبي من تداعيات «كوفيد 19» وذلك في تأكيد على نجاح قيادة الإمارات في التعافي من تداعيات الجائحة العالمية بفضل إدارتها الحكيمة مع الأزمة منذ البداية.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة «داماك العقارية»: يُظهر سوق العقارات في دبي سرعة كبيرة في التعافي من الأزمة والتطور في ظل الإقبال المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة.

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