«مصر للطيران» تربط بين دبي والإسكندرية

المصدر: دبي - البيان

أضاف مطار دبي الدولي المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين بين دبي ومصر مع بدء رحلات مصر للطيران بين الإسكندرية ودبي يوم الجمعة الفائت.

وستقوم شركة الطيران الوطنية المصرية، بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً بين دبي ومطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد، من حيث عدد السكان، ومركزاً اقتصادياً رئيسياً. وتعتبر مصر من بين أكبر 20 دولة من حيث حجم حركة السفر مع مطار دبي الدولي، حيث بلغ عدد الركاب بين مصر ودبي أكثر من 1.3 مليون مسافر في عام 2019.

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