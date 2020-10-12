440 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 440 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 141 مبايعة، بقيمة 265.44 مليون درهم، منها 7 مبايعات للأراضي بقيمة 31.58 مليون درهم، و134 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 233.86 مليون درهم. وسجلت الرهونات 162 مليون درهم، منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 56.17 مليون درهم، و38 رهن فلل وشقق بقيمة 105.83 ملايين درهم، أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، بقيمة 64 مليون درهم، ورهن في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 25 مليون درهم، أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 13.29 مليون درهم، أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 7 ملايين، وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 3 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز