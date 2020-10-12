وجهة للطعام والترفيه في «آي سي دي بروكفيلد بليس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «آي سي دي بروكفيلد» توقيع عقد تأجير مبدئي مع شركة «بول آند روو» إحدى الشركات المتخصصة في مجال المأكولات والمشروبات في دبي، لتأسيس وجهة للطعام والترفيه على مساحة 15 ألف قدم مربعة في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس».

وتشتهر «بول آند روو» بأعمالها التي تتمحور حول المسؤولية الاجتماعية والأصالة، حيث تطلق الشركة مفهوماً جديداً للمطاعم والترفيه يضم ثماني علامات تجارية محلية النشأة، والتي ستحتضنها جميعاً وجهة «ذا جيلد» التي تعتزم الشركة افتتاحها في عام 2021 بتصميم وأفكار مستوحاة من أجواء رابطة الحرفيين والتجار في القرون الوسطى.

ويقع برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي، على مساحة 1,1 مليون قدم مربعة، ويقدم مساحات مخصصة للمكاتب وأخرى للتسوق، وهو من تصميم مكتب الهندسة المعمارية الشهير عالمياً «فوستر وشركاه». ويمتاز البرج بتبنيه مجموعة المعايير العالمية التي تعتمدها شركة «بروكفيلد بروبرتيز»، والتي تركز على الثقافة والصحة والاستدامة والخبرة.

ومن المنتظر أن يصبح البرج إحدى أبرز الوجهات التجارية والترفيهية في دبي، حيث يحتضن على مساحة تناهز أربعة أفدنة، العديد من خيارات الطعام والتسوق والمساحات العامة التي ستقام فيها فعاليات وأنشطة فنية وجماهيرية بالإضافة إلى «نادي الفنون» اللندني الحصري والمخصص للأعضاء.

وقال بن ماكرغور، مدير الاستثمار في آي سي دي بروكفيلد: يعد الابتكار والقدرة على تقديم مفاهيم جديدة ومميزة من أساسيات صناعة الوجهات الناجحة. ويتمحور طموحنا طويل الأمد حول تأسيس مكانتنا كأكثر من مجرد مكان للعمل، حيث حرصنا على الأخذ بعين الاعتبار كل عناصر النظام الشامل للمشروع والتي تلبي مجموعة كاملة من عناصر الحياة اليومية لأفراد المجتمع. ويسعدنا أن ندخل في شراكة مع بول آند روو لتأسيس هذه الوجهة المميزة للطعام والطهي والترفيه، والتي لا يمكن تجربتها إلا في آي سي دي بروكفيلد بليس. وتم حديثاً افتتاح برج آي سي دي بروكفيلد بليس لاستقبال الجمهور والدفعة الأولى من المستأجرين. ويتألف من 53 طابقاً، وهو حاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة.

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