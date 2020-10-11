جمارك أبوظبي تطلق حزمة حوافز وتسهيلات جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي، اليوم عن إطلاق حزمة حوافز وتسهيلات جديدة لدعم المستوردين والشركاء، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية في التجارة الدولية.

وتتضمن الحوافز والتسهيلات، إمكانية استبدال الضمانات المصرفية بضمانات مؤسسية، وحرية وانسيابية تنقل البضائع بين المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، واعتماد اجراءات الكترونية بسيطة لإبراء البيانات الجمركية في منافذ الإمارة، علاوة على تطوير منظومة الخدمات الجمركية الذكية.

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