440 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 440 مليون درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 141 مبايعة بقيمة 265.44 مليون درهم منها 7 مبايعات لأراض بقيمة 31.58 مليون درهم و 134 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 233.86 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الممزر.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعة واحدة بقيمة 3 ملايين درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم و ثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة معيصم الأول و أخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم و ثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 162 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 56.17 مليون درهم و38 رهن فلل و شقق بقيمة 105.83 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 64 مليون درهم و أخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 13.29 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 7 ملايين درهم و أخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 3 ملايين درهم.

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