غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون التجاري مع القطاع الخاص في رواندا

المصدر: وام

استعرض محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة فرص التعاون مع إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الدولة.

وناقش الجانبان وضع خطط عمل مشتركة و مضاعفة الجهود للارتقاء بالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص لدى الجانبين والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها كل جهة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا في غرفة رأس الخيمة بحضور عارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد حسن السبب، مدير عام الغرفة بالوكالة وإيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بالغرفة.

وأشار النعيمي الى أنه إذا كانت جمهورية رواندا تتميز بوفرة المواد الخام ذات الجودة العالية ، والمستخدمة في العديد من الصناعات والمنتجات التي تنتجها دول العالم المختلفة فإن إمارة رأس الخيمة في ظل تواجد أكثر من 6000 مصنع بها يمكنها الاستفادة من تلك المواد الخام لافتاً إلى ضرورة العمل المشترك على إيجاد وتوفير المحفزات بين أصحاب الأعمال و المستثمرين لدى الطرفين و التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق الجانبين ، بما يمكنهما من إيجاد أسس مميزة لتطوير التعاون التجاري المشترك.

وقال إن هناك الكثير من المقومات الاستراتيجية التي يمتلكها الجانبان و من شأنها الارتقاء بالعلاقات التجارية بينهما بما يعكس إمكاناتهما الاقتصادية خاصة و أن رأس الخيمة تعد إحدى أهم الوجهات الاقتصادية الجاذبة في حين تعد رواندا دولة خصبة وبوابة متميزة في دول الاتحاد الإفريقي مؤكدا التزام غرفة رأس الخيمة بتقديم العديد من الخدمات و تبادل التجارب الاستثمارية والتنسيق والتعاون مع سفارة جمهورية رواندا لدى الدولة لتوفير المعلومات والبيانات بما يخدم مجتمعي الأعمال في الجانبين.

من جانبه أرجع السفير إيمانويل هاتيجيكا الزيارة الرئيسي إلى الرغبة بالتعرف عن قرب على مميزات رأس الخيمة و التطور الذي شهدته في الأعوام الأخيرة إضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة للتعاون بين رواندا و رأس الخيمة.. مشيراً إلى توفر الرغبة لدى الشركات في رواندا لإبرام شراكات اقتصادية مع الشركات في الإمارة خاصة في مجال صناعة السيراميك و الإسمنت وغيرها من الصناعات الحيوية، مشيراً إلى أن رواندا تتمتع بتوفير محفزات وتشريعات اقتصادية تساهم في تسهيل الاستثمار لديها.

و دعا سفير رواندا لدى الدولة إلى توقيع اتفاقية تعاون تكون إطار عمل بين كل من غرفة رأس الخيمة وغرفة التجارة في رواندا بهدف وضع الأسس المناسبة لتوطيد العلاقة بين القطاع الخاص لدى الجانبين ويخدم النمو المستدام.

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