إطلاق أداة إلكترونية لتقييم الامتثال لقانون خصوصية البيانات بمركز دبي المالي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة بي دبليو سي، إحدى شركات الخدمات المهنية، بدعم من مكتب مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي حلاً مبتكراً على الإنترنت، يساعد المؤسسات على الامتثال لقانون حماية البيانات الذي صدر مؤخراً عن المركز المالي.

وتوفر أداة مركز دبي المالي العالمي لتقييم خصوصية البيانات تقارير مفصلة للمؤسسات تحدد موقفها الحالي في ضوء المتطلبات الرئيسية التي ينص عليها القانون، وتقدم الأداة أيضاً توصيات مفصلة حول الخطوات التي يتعين على المؤسسات اتخاذها في سبيل تحسين امتثالها لهذه المتطلبات.

واكتسبت خصوصية البيانات زخماً وأهمية في جميع أنحاء العالم على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما أدى بالحكومات على مستوى العالم والشرق الأوسط إلى تشريع قوانين جديدة حول خصوصية البيانات من أجل حماية الأفراد. ومن هذا المنطلق، أصدر مركز دبي المالي العالمي قانون حماية البيانات لتعزيز سمعة المركز باعتباره مركزاً مالياً عالمياً رائداً علاوة على تعزيز المشاركة الأخلاقية للبيانات. وتسري أحكام هذا القانون على جهات مراقبة ومعالجة البيانات الشخصية المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي.

وطورت أداة التقييم الذاتي الشامل وفقاً لإطار بي دبليو سي المعمول به دولياً لحماية البيانات وصممت خصيصاً بما يتوافق مع مواصفات وخصائص قانون حماية البيانات الصادر عن مركز دبي المالي العالمي والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر ويفرض غرامات على المؤسسات التي لا تمتثل له. وتوفر أداة التقييم الذاتي عبر الإنترنت التي أطلقتها شركة بي دبليو سي حلاً فعالاً يوفر للمؤسسات الموجودة في مركز دبي المالي العالمي المعلومات اللازمة لتكوين استجابتها لمتطلبات القانون.

وقال جاك فيسر، مفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يلتزم مركز دبي المالي العالمي بمراجعة قوانينه ولوائحه التنظيمية بصورة مستمرة لضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية، علماً بأن قوانين ولوائح المركز المالي تعتبر الأكثر شمولاً في المنطقة. ونحن نرحب بتطوير بي دبليو سي لأداة التقييم الذاتي لنضج الامتثال لحماية البيانات من منطلق ثقتنا في أنها ستساعد جهات المراقبة والمعالجة في مركز دبي المالي العالمي وخارجه على تلبية المتطلبات الجديدة وتعزيز سمعتها في هذا المجال".

وتعمل أداة التقييم الذاتي بدعم من منصة إدارة الثقة الرقمية: تقييم (Asses) الخاصة بشركة بي دبليو سي، إذ تستخدم الأداة ذكاء الأعمال وتصوير البيانات لمساعدة المؤسسات على التحكم في مخاطر خصوصية البيانات الخاصة بها.

وقال فيل ميني، شريك الثقة الرقمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: نعمل باستمرار في بي دبليو سي على تطوير عروضنا الفنية والطريقة التي يمكننا من خلالها دعم عملائنا. ونفخر بتعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي لتقديم حل سلس على الإنترنت للعملاء لمساعدتهم في الامتثال للقانون الجديد حيث إن خصوصية البيانات تعتبر واحدة من المجالات التي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم ونحن ملتزمون بالمساعدة في تحسين معالجة البيانات الشخصية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز