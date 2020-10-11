"اينوك لينك" توفّر وقود "بيوديزل" إلى أساطيل الشركات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "اينوك لينك"، المنصة الرقمية الشاملة التابعة لمجموعة اينوك والمختصة بتوصيل الوقود للشركات، عن إطلاق خدمة توصيل وقود "بيوديزل" لأساطيل الشركات، موفرةً بذلك وصولاً سهلاً ويسيراً لمنتجات وقود "بيوديزل"B5 وB20 وB100.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل "اينوك لينك" المنصة الرقمية الوحيدة لتوصيل الوقود التي تقدّم هذا النوع من الوقود في دولة الإمارات.

ويعد"بيوديزل" من بدائل الوقود المتطورة الصديقة للبيئة والتي تساعد في تحسين أداء محركات الديزل، وقد أثبت كفاءة عالية في خفض البصمة الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة. ويتم استخدام هذا المنتج، الذي جرى اختباره واعتماده في الإمارات، من قبل العديد من الشركات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية علاوةً على قطاع الإنشاءات.

ولتوفير هذه الخدمة، خصصت "اينوك لينك" عدداً من الشاحنات لتوصيل وقود "بيوديزل"، بسعات لخزاناتها تتراوح بين 800 إلى 5,000 لتر لخدمة العملاء الحاليين والجدد، بما يضمن تلبية الطلب على هذا النوع من الوقود. وتخطط المنصة أيضاً لزيادة عدد مركبات أسطولها لمواكبة الطلب المتنامي من قبل العملاء في المستقبل القريب.

في هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "شهدنا إقبالاً متنامياً من قبل عملائنا من الشركات على خيارات الوقود الصديقة للبيئة، والتي لا تقتصر فوائدها على تقليل الانبعاثات فحسب، بل تسهم في تحسين الكفاءة التشغيليلة لعملياتهم، وهي توجّهات تنسجم في المضمون والأهداف مع رؤية الإمارات 2021 للحفاظ على البيئة وتعزيز تطوّر البنية التحتية."

وأضاف: "من خلال توسيع عملياتنا عبر (اينوك لينك)، سيكون بمقدورنا تزويد عملائنا بمنتجات وقود "بيوديزل" عالية الجودة، ونحن ملتزمون بدعم عملائنا وتلبية حاجتهم للتزود بالوقود مع ضمان توفير مزيج متنوع من المنتجات التي تنسجم مع الأهداف الوطنية الرامية للحفاظ على البيئة وحمايتها."

يُذكر أن "اينوك لينك" منصة رقمية لإيصال البنزين والديزل لقطاع الشركات، وهي من ضمن برنامج مسرع الأعمال "نكست" التابع لمجموعة اينوك.

يُشار إلى أن "اينوك لينك" توفّر خدمة رقمية متكاملة للعملاء، تشمل أنظمة متطورة ومنصة رقمية لتحليل وإدارة معدلات التزوّد بالوقود، وإدارة الأساطيل، ومراقبة المسافة التي تجتازها المركبات.

كما توفّر المنصة للعملاء من الشركات الوصول إلى منصة إلكترونية مخصصة تمكّنهم من تحليل استهلاك الوقود لأسطول مركباتهم وذلك بشكلٍ إجمالي لكافة المركبات أو بحسب المكان أو المركبة أو حتى المعدات.

تجدر الإِشارة إلى أنه تم اختبار واعتماد مركبات "اينوك لينك"، المصممة خصيصاً لغرض توصيل الوقود، بعد عملية تقييم صارمة، وهي مزودة بعدادات ذكية، ويجري تشغيلها من قبل سائقين ومشغلين مدربين.

كما تقدم "اينوك لينك" نفس أنواع الوقود عالي الجودة المتوفر في جميع محطات خدمة "اينوك" التقليدية.

ويمتثل فريق العمل المؤهل بمعايير التباعد الاجتماعي والتدابير والإجراءات الأخرى والصادرة عن السلطات الصحية بدولة الإمارات خلال عملية تزويد الوقود، حيث يستخدمون معدات الوقاية الشخصية، بما في ذلك الكمامات والمعقمات.

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