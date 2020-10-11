"العربية للطيران أبوظبي" تبدأ رحلاتها إلى النيبال اعتباراً من 17 أكتوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت العربية للطيران أبوظبي، أول شركة طيران اقتصادي منخفض الكلفة، مقرها أبوظبي، عن البدء في تسيير رحلاتها المباشرة من أبوظبي إلى العاصمة النيبالية "كاتماندو"، اعتباراً من 17 أكتوبر الجاري.

وتسيّر العربية للطيران أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل 4 رحلات أسبوعية، ما يوفر للعملاء خياراً جديداً وملائماً، يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين.

وجدول الرحلات إلى كاتمندو، بدءاً من 17 أكتوبر 2020، كافة المواعيد بالتوقيت المحلي.

وتمثل كاتماندو الوجهة الثامنة ضمن شبكة وجهات العربية للطيران أبوظبي المتنامية منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020.

ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وكاتماندو عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر.

وتوفر العربية للطيران تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها من الشارقة وأبوظبي.

وستكون التغطية المجانية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أي وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً، تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية، وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

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