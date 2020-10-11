سيدات أعمال دبي و"كرييتيف زون" ينظمان أولى الجلسات التدريبية لبرنامج مسرعات الأعمال

المصدر: وام

نظم مجلس سيدات أعمال دبي بالشراكة مع كرييتيف زون أولى الجلسات التدريبية الافتراضية لبرنامج مسرعات الأعمال "She Leads" الأول من نوعه على مستوى إمارة دبي وأحد مبادرات المجلس التي تهدف إلى تدريب ودعم ورعاية رائدات الأعمال من خلال جلسات تدريبية مكثفة عن بعد لمدة 12 أسبوعا.

وشهدت الجلسة التي حملت عنوان "منصة إطلاق الأعمال" وقدمتها حميرة علي مدير مؤسسة "Intuitive Change" مشاركة واسعة من سيدات ورائدات الأعمال والمهتمين حيث عرّفت المشاركات على أهم المبادئ لإطلاق مشروع ناجح فضلا عن التركيز على نموذج العمل وخطة المشروع التي تساعد في صياغة مقترح العمل ضمن صفحة واحدة كما تمنح رائدات الأعمال الأدوات اللازمة لانجاح مشاريعهن وتوقع الأخطاء وتفاديها قبل حدوثها.

وأشارت حميرة علي إلى أن النساء يشكلن نسبة 51% من سكان العالم و33% من إجمالي رواد الأعمال مؤكدة أن برنامج مسرعات الأعمال يمنح المشاركات جميع الأدوات التي يحتجنها لبدء أعمالهن.

وأكدت نادين حلبي مدير تطوير الأعمال بمجلس سيدات أعمال دبي أن الجلسة التدريبية الافتتاحية لبرنامج مسرعات الأعمال تعد بمثابة نظرة عامة ودليلا شاملا تحتاجه كل رائدة أعمال من أجل الحصول على فرصة لإطلاق مشروعها بنجاح ..مشيرة إلى أن البرنامج يركز بشكل خاص على إكساب المشاركات الحلول الممكنة للتغلب على التحديات التي تواجههن عند بدء الأعمال والمشروعات الخاصة بهن ..ومن هذه التحديات المعرفة والحصول على رأس المال والتعرف على الحقوق القانونية وكيفية استقطاب العملاء وقلة الخبرة بواقع سوق العمل ..لافتة إلى أن جلسات البرنامج ستسلط خلال الأسابيع القادمة الضوء على العديد من الموضوعات الهامة مثل استراتيجية إطلاق الأعمال والتمويل والتوسع والقيادة المؤثرة والتسويق والتوزيع.

ومن جانبه أعرب لورنزو جوريس الرئيس التنفيذي لكرييتيف زون عن سعادته بتجاوب المشاركات في البرنامج وتواصلهن المستمر مع بعضهن البعض حتى بعد انتهاء الندوة ..مؤكدا أن هذه هي الروح التي أريد للبرنامج أن يتبناها لتمكين سيدات الأعمال من مساعدة نظرائهن لتحقيق الازدهار والنجاح في حياتهن المهنية.

واشار إلى أن جميع المشاركات في الندوة قد استفدن من بوابات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Creative Zone "CZ Connect"للتواصل مع ذوي الفكر المماثل من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

وتمت خلال الندوة دعوة عدد من المشاركات للتحدث عن أعمالهن وتبادل الأفكار بالإضافة لتوجيه المشاركات لإنشاء منصات ومجموعات تواصل اجتماعي لمناقشة واستكشاف الطرق التي تمكنهن من مساعدة بعضهن البعض في مشاريعهن الخاصة إلى جانب الاطلاع على الفرص التي يقدمها مجلس سيدات أعمال دبي بصفته منصة تدعم مجتمع سيدات الأعمال من خلال التعلم والتطوير إلى جانب توجيه الدعوة للراغبات في المشاركة في برنامج "She Leads".

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