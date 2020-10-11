كولومبيا تنضم إلى مبادرة دبي بشأن "الجواز اللوجستي العالمي"

المصدر: البيان الإلكتروني

انضمت كولومبيا إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي"، المبادرة التي أطلقتها دبي لربط المراكز التجارية حول العالم وتعزيز التجارة بين بلدان الجنوب، ما يد تأكيداً على الأثر الإيجابي المتنامي لمبادرات دبي على الصعيد العالمي،

ووقع الاتفاقية الإطارية خوسيه مانويل ريستريبو أبوندانو، وزير التجارة الكولومبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي.

وقد تم إطلاق "الجواز اللوجستي العالمي" كبرنامج ولاء، حيث تتوفر مزايا للتجار ووكلاء الشحن كلما زاد حجم التبادل التجاري مع مراكز التجارة الأعضاء، ومن بينها كولومبيا. وتشمل المزايا خفض التكلفة واختصار الوقت وتسريع عمليات التخليص الجمركي، علاوة على قيام الدول الأعضاء بتبادل الخبرات بما يسهم في تسهيل التدفقات التجارية حول العالم.

وفي هذه المناسبة قال خوسيه مانويل ريستريبو أبوندانو، وزير التجارة الكولومبي: "إن انضمامنا إلى هذه المبادرة يعني المزيد من فرص الاستثمار، ولا شك في أن ذلك سيكون له أثره الإيجابي على نظامنا اللوجستي متعدد الوسائط، فضلاً عن تأثيره في زيادة ربط بلدنا مع العالم، وهو ما سيفتح مجالات أرحب للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الخارجية".

وتُقدَّر قيمة التجارة بين بلدان الجنوب بنحو 4.28 تريليون دولار أمريكي سنويًا، أي أكثر من نصف إجمالي صادرات البلدان النامية في عام 2018، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية. لكن العديد من البلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا لديها حصص سوقية أصغر بكثير في منتجات التصدير الرئيسية في أسواق كل منها مقارنة بحصتها السوقية في البلدان المتقدمة، ما يشير إلى إمكانية تحقيق نمو إضافي كبير في هذا المجال، فيما تصل حصة إفريقيا من صادرات كولومبيا السنوية إلى أقل من 1 في المائة من إجمالي تلك الصادرات البالغة قيمتها 43 مليار دولار أمريكي.

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: "يسعدنا انضمام كولومبيا إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" التي تتميز بموقعها الجغرافي الفريد وموانئها التي تطل على كلٍ من المحيطين الأطلسي والهادئ، فضلاً عن اقتصادها النشط والمنفتح. ومن جانب آخر، فإن كولومبيا ستنضم إلى شبكة عالمية من المراكز التجارية التي يتم إنشاؤها لدعم النمو الاقتصادي. ويسعدنا أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الكولومبية وتوسيع مجالها، ونتطلع إلى تحقيق تعاون مثمر مع هذه الدولة الصديقة".

جدير بالذكر أن مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" قد أطلقتها دبي للتغلب على الحواجز التجارية غير الجمركية، مثل عدم كفاءة الخدمات اللوجستية والتي تحُدّ حاليًا من نمو التجارة بين الأسواق النامية، تأكيداً على دور دبي المحوري كحلقة وصل للتجارة العالمية ومحرك دفع في اتجاه تيسير مختلف المقومات اللازمة لتسهيل التدفقات التجارية حول العالم.

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